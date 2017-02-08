Пожар в жилом доме потушили в Соловьевке

14 февраля в 00.33 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в селе Соловьевка по улице Сельской, 5 горит жилой дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент из окна квартиры валил дым.

Пожар был локализован в 00.44, а в 01.21 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.