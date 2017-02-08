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Контейнеровоз вылетел в кювет в Корсаковском районе
фото очевидцев

Контейнеровоз вылетел в кювет в Корсаковском районе

ДТП произошло 15 февраля около трех часов дня

Сегодня, 15 февраля около трех часов дня в Корсаковском районе между Первой Падью и Второй Падью вылетел в кювет контейнеровоз.

По словам очевидцев, большегрузный автомобиль двигался в сторону Корсакова. Судя по следу, автомобиль зацепил бровку - либо водитель уснул за рулем, либо его грузовик подрезала другая машина.

Водитель контейнеровоза не пострадал. Самостоятельно вернуть машину на проезжую часть не получается. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:20 0
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Комментарии
veter
Написано сегодня, в 16:06
Просто съехал в кювет, бровку не заметил, скорость скорее всего была небольшой, он же только на верх подъема забрался
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:40
Не он первый, не он последний . Бровка небольшая, а из за снега кажется что можно чуть ли не запарковатся.
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