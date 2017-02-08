Контейнеровоз вылетел в кювет в Корсаковском районе

фото очевидцев

Сегодня, 15 февраля около трех часов дня в Корсаковском районе между Первой Падью и Второй Падью вылетел в кювет контейнеровоз.

По словам очевидцев, большегрузный автомобиль двигался в сторону Корсакова. Судя по следу, автомобиль зацепил бровку - либо водитель уснул за рулем, либо его грузовик подрезала другая машина.

Водитель контейнеровоза не пострадал. Самостоятельно вернуть машину на проезжую часть не получается.