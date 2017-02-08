фото очевидцев
Контейнеровоз вылетел в кювет в Корсаковском районе
ДТП произошло 15 февраля около трех часов дня
Сегодня, 15 февраля около трех часов дня в Корсаковском районе между Первой Падью и Второй Падью вылетел в кювет контейнеровоз.
По словам очевидцев, большегрузный автомобиль двигался в сторону Корсакова. Судя по следу, автомобиль зацепил бровку - либо водитель уснул за рулем, либо его грузовик подрезала другая машина.
Водитель контейнеровоза не пострадал. Самостоятельно вернуть машину на проезжую часть не получается.
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Комментарии
veter
Написано сегодня, в 16:06
Просто съехал в кювет, бровку не заметил, скорость скорее всего была небольшой, он же только на верх подъема забрался
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:40
Не он первый, не он последний . Бровка небольшая, а из за снега кажется что можно чуть ли не запарковатся.
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