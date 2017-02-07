Работник автомастерской в Тымовском угнал машину клиента

Tengrinews

На Сахалине работник автомастерской угнал машину клиента.

Следователями полиции Тымовского района завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего сахалинца.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что весной минувшего года мужчина приехал в Тымовское и устроился в одну из местных автомастерских разнорабочим. Ночевал он также на работе - в подсобном помещении.

В один из дней в мастерскую пригнали для косметического ремонта японский легковой автомобиль. Дождавшись, когда все рабочие покинут предприятие, обвиняемый взял ключи от чужой машины, завел ее и уехал с мастерской в Южно-Сахалинск к родственнику.

Затем мужчина планировал найти другие государственные номера, установить их на похищенную машину и пользоваться ей как своей. Но в областном центре угонщика задержали и доставили в дежурную часть сотрудники полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.