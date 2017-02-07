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Работник автомастерской в Тымовском угнал машину клиента
Tengrinews

Работник автомастерской в Тымовском угнал машину клиента

Уголовное дело передано в суд

На Сахалине работник автомастерской угнал машину клиента.

Следователями полиции Тымовского района завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего сахалинца.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что весной минувшего года мужчина приехал в Тымовское и устроился в одну из местных автомастерских разнорабочим. Ночевал он также на работе - в подсобном помещении.

В один из дней в мастерскую пригнали для косметического ремонта японский легковой автомобиль. Дождавшись, когда все рабочие покинут предприятие, обвиняемый взял ключи от чужой машины, завел ее и уехал с мастерской в Южно-Сахалинск к родственнику.

Затем мужчина планировал найти другие государственные номера, установить их на похищенную машину и пользоваться ей как своей. Но в областном центре угонщика задержали и доставили в дежурную часть сотрудники полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:26 +2
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Место
ТымовскоеЮжно-Сахалинск
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 15:32
Вообще атас!!!! Чем думал? В мАскве то потерятся не легко,а на острове и подавно.Угон=5 лет.Будет время подумать.....
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+6
Online
amster Online
Написано сегодня, в 17:24 Отредактированно сегодня, в 17:25
serega81, НУ ДА ДО 6 ЛЕТ . СТ 166
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 15:42
Вспомнила клип группы ^звери^
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+6
jkmu
Написано сегодня, в 15:46
Во дураааак.....
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+2
serega
Написано сегодня, в 15:51
Поставить другие номера ,и пользоваться в своих целях????!!!!!!!
У него вместо головы качан?
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+9
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:38
Номинация "Дибил"...
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+6
serega81
Написано сегодня, в 17:22
Добрый человек, первое место!!!!!отдайте ему приз-5 лет колонии
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 18:52
Добрый человек, в номинации "Дибил" - And the Oscar Goes To..... работнику автомастерской в Тымовском!
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:40
serega81,
....и получает приз-зелёнка и свинец.
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 16:53
Дааа.... "Артист"
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+2
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:03
Нет слов , смешно ! Как это он хотел найти другие нос.номера присвоить этому автомобилю . Ржу , не могу от дэбилизма юноши
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+1
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:06
Не , реально новость развеселила ! Эт какой же " аналитический " ум у " д.....а " ! Дааа уж !
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+1
Online
amster Online
Написано сегодня, в 17:21
прям как в том анекдоте
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0
alex8665
Написано сегодня, в 17:41
как обычно, покататься захотел

не он первый, и не последний!!!
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+1
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