Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин

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Во время судебного процесса он будет находиться в СИЗО

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина сегодня, 14 февраля этапировали на Сахалин. Хотя все официальные ведомства это отрицают, а их представители заявляют, что экс-губернатора привезут не ранее завтрашнего дня, astv.ru стало известно, что Хорошавин уже прилетел на остров рейсом Аэрофлота, который приземлился в Южно-Сахалинске в 10.10.

Напомним, что вчера стало известно, что начинается судебное разбирательство по делу Хорошавина, и первое, предварительное, заседание назначено на 20 февраля. Все это время бывший глава региона будет содержаться в СИЗО.

Пока нет сведений, прибыли ли на остров другие бывшие чиновники, проходящие по уголовному делу - Сергей Карепкин, Андрей Икрамов и Николай Борисов. Возможно, что нет. Ведь, как стало известно astv.ru, в ближайшее время предметом судебного разбирательства станет обвинение во взятке, которую Хорошавин, якобы, получил от бизнесмена Николая Крана за госконтракт по замене оборудования на ТЭЦ-1.

Всего же в деле экс-губернатора несколько эпизодов и обвинений.

14.10. Как сообщают СМИ остальные фигуранты уголовного дела тоже доставлены на Сахалин.