новости
новости
Регистрация
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
фото РИА Новости

Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин

Во время судебного процесса он будет находиться в СИЗО

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина сегодня, 14 февраля этапировали на Сахалин. Хотя все официальные ведомства это отрицают, а их представители заявляют, что экс-губернатора привезут не ранее завтрашнего дня, astv.ru стало известно, что Хорошавин уже прилетел на остров рейсом Аэрофлота, который приземлился в Южно-Сахалинске в 10.10.

Напомним, что вчера стало известно, что начинается судебное разбирательство по делу Хорошавина, и первое, предварительное, заседание назначено на 20 февраля. Все это время бывший глава региона будет содержаться в СИЗО.

Пока нет сведений, прибыли ли на остров другие бывшие чиновники, проходящие по уголовному делу - Сергей Карепкин, Андрей Икрамов и Николай Борисов. Возможно, что нет. Ведь, как стало известно astv.ru, в ближайшее время предметом судебного разбирательства станет обвинение во взятке, которую Хорошавин, якобы, получил от бизнесмена Николая Крана за госконтракт по замене оборудования на ТЭЦ-1. 

Всего же в деле экс-губернатора несколько эпизодов и обвинений. 

14.10. Как сообщают СМИ остальные фигуранты уголовного дела тоже доставлены на Сахалин. 

Сюжет: Задержание губернатора
В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина
Конфликт
В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина
вчера, в 16:12, 11 2013 2
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Конфликт
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
8 февраля, в 09:07, 33 6092 7
Суд подтвердил законность конфискации имущества Хорошавина
Конфликт
Суд подтвердил законность конфискации имущества Хорошавина
3 февраля, в 08:38, 8 1012 3
Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем
Мир
Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем
20 января, в 10:12, 46 6313 6
Все новости сюжета
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:19 +2
Другие статьи по темам
Прочее
судАлександр Хорошавин
Популярное на ASTV
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
На юге Сахалина автобус угодил в кювет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Николай Вихарев Online
Написано сегодня, в 12:25
Дом, милый дом
Ответить
+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:29
Жалко его, сколько здоровья уже потерял, а ведь он не мало сделал для Южного
Ответить
+12
Енисея
Написано сегодня, в 12:32
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, жалко больных детей и их беспомощных родителей, которым мы всем миром собираем по копеечке на лечение, пока эти сволочи корчат из себя царьков
Ответить
+8
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:41 Отредактированно сегодня, в 12:43
Енисея, Мне тоже жалко. Но наверное всем помочь просто невозможно! Больных ооочень много. Я знаю, что Хорошавин занимался благотворительностью и помогал детям. Так же благодаря ему у нас есть онко-диспансер с новейшей аппаратурой. Не знаю хоспес успели достроить....
И я уверенна,что в этом деле есть не правда.
Ответить
+11
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:46
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а,
он дофига кому помог,просто не все об этом знают...а те,чьим деткам он не помог,кругом воют и брызжут слюной,что он мол никому не помог...потому что не понимают простой вещи-всем помочь просто нереально...
Ответить
+9
Еще 5 комментариев
Paiste
Написано сегодня, в 12:39
Пофигу... Люди лучше жить не стали, и не станут... Одну Охинскую бригаду, сменила Амурская банда...
Ответить
+5
Online
MrFreeman Online
Написано сегодня, в 12:41
Можно обозначить их как - "Проект Шестая "власть"".
Ответить
+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 13:26
MrFreeman, Интересно бы было, если бы он пришёл на "Пятую власть".
"Пусть говорят" отдыхает.
Ответить
+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:47
когда уже закончится все!?!
Ответить
+1
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 12:58
Мне нравятся такие новости. Кто кого переплюнет))) Вчера соседний русурс пишет что Хорошавина доставит военый спец борт. Вы пишите что он аэрофлотом прилетел. Вчера вы пишите что заседание будет закрытым. Они - открытым))) Где правда?
Ответить
+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:34 Отредактированно сегодня, в 13:35
Vaska, Правды в этом деле нет.
Ответить
+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 13:28
На судебное заседание будет не протолкнуться, помимо СМИ ещё и бывшие работники ПСО придут поглазеть на своего начальника.
Ответить
+1
Online
AlevTina Online
Написано сегодня, в 14:41 Отредактированно сегодня, в 14:43
Ярославчик, ...а вход бесплатный? или за "зрелище" надо билетик еще брать?))
..а что))) по билетом бы сделали, а на вырученные деньги - купили необходимое в детские дома)) Вот и было Хорошо от Хорошавина))
Ответить
0
Armata77
Написано сегодня, в 13:57
C плакатами в поддержку на заседание надо идти
Ответить
0
КиР84
Написано сегодня, в 14:29
Да уж, а человек то не плохой.
Согласен, виноват. Но кто святой в нашем мире???
Ответить
+2
Online
Nochnoy_tranzit Online
Написано сегодня, в 14:31
Не, не жалко...он прибурел...понятно, что жить красиво не запретишь, но это перебор...на одну ручку его знаменитую можно было бы что-нибудь полезное построить, или обновить...просто страха уже вообще не было, инстинкт самосохранения притупился...
Ответить
0
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 14:39
Nochnoy_tranzit, уважаемый трролятина. Ручки не существует, об этом даже писали официально. Об этом специально писали, чтобы такие как вы поверили происходящему.
Ответить
0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:39
Ответить
0
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:43
ни холодно ни жарко. Человек системы, попал под свою же кочергу. Пока царствовал чудил как хотел, жадность фраера сгубила.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На Сахалине, Камчатке и Чукотке стали пить значительно меньше молока
На Сахалине, Камчатке и Чукотке стали пить значительно меньше молока
Строительство реабилитационного центра для инвалидов на Сахалине завершится в сентябре
Строительство реабилитационного центра для инвалидов на Сахалине завершится в сентябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru