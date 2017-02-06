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Житель Ноглик обокрал рыбный цех и на снегоходе скрылся в лесу
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Житель Ноглик обокрал рыбный цех и на снегоходе скрылся в лесу

Мужчину задержали полицейские

11 февраля в 4:48 инспекторы ДПС Ногликского райна получили от оперативного дежурного сообщение о том, что неизвестный проник в цех переработки рыбы, откуда похитил синие куботейнеры для перевозки рыбы, емкостью 1 тонна.
 
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что похититель увез ворованное на снегоходе, следы которого вели в лесной массив.
 
Информацию передали оперативному дежурному.
 
Жителя Ноглик задержали в лесном массиве, рядом с которым находились похищенные куботейнеры. На место задержания выезжала следственно-оперативная группа.
 
Размер ущерба был оценен в 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 +1
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Комментарии
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 11:53
Надо же быть таким дятлом
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+4
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:02
Прямо бэтмен на бэтмобиле.....
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+2
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:06
еще бы записку с адресом оставил!
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:06
Нужно было оставить тачку с прицепом на трассе километров за 5-10,чтобы там кто то находился и ждал.
А самому туда и обратно сделать огромную петлю через лес и сопки,предварительно изучив маршрут.
Так бы он более менее запутал следы.
Совсем неграмотные воришки пошли...скучно как то....а такое приключение бы мог замутить...
"Неудачник.Расстрэлять."
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+2
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:33
Добрый человек,
Научите на свою голову
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+2
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:11
Гигант мысли!
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+3
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serega81 Online
Написано сегодня, в 12:49
Мистер Х блин
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:24
"Стояла глубокая сахалинская ночь...Как вдруг тишину умиротворённого леса разорвал рёв двигателя и какой то странный резкий шум...Перепуганные звери и птицы проснулись и с удивлением наблюдали идиотскую картину:Это летел,рассекая ветви,снегоход,на котором с невозмутимым лицом восседал человек по имени Джеймс..одной рукой он держал руль,второй связку верёвок,которые волокли за собой огромную кучу бряцающих шмякающихся друг о друга рыбных контейнеров..Чуть поодаль за ним по заснеженным полям нёсся визжащий полицейский УАЗик,с мигалками и сиреной,в мегафон которого орал охрипший и осипший голос водителя:Стой,с..ка!!мы из-за тебя стойки уже убили,падла!!
Спустя 3 минуты снегоход влетел в брюхо стоящего на опушке вертолёта,и бодрый голос доложил:Альфа!я Браво!007 у нас!возвращаемся на базу!
Ещё спустя 3 минуты,выслушав доклад по телефону,довольный сенатор Маккейн зловеще прошептал:"Теперь экономике России капец!..заодно и рыбой займусь на пенсии..."
Смотрите во всех кинозалах страны продолжение новеллы о мистере Бонде "Пароль рыба-Хек"! В главной роли Пирс Броснан и ещё какие то пенсионеры американского кино.
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