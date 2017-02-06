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Житель Ноглик обокрал рыбный цех и на снегоходе скрылся в лесу
Мужчину задержали полицейские
11 февраля в 4:48 инспекторы ДПС Ногликского райна получили от оперативного дежурного сообщение о том, что неизвестный проник в цех переработки рыбы, откуда похитил синие куботейнеры для перевозки рыбы, емкостью 1 тонна.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что похититель увез ворованное на снегоходе, следы которого вели в лесной массив.
Информацию передали оперативному дежурному.
Жителя Ноглик задержали в лесном массиве, рядом с которым находились похищенные куботейнеры. На место задержания выезжала следственно-оперативная группа.
Размер ущерба был оценен в 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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А самому туда и обратно сделать огромную петлю через лес и сопки,предварительно изучив маршрут.
Так бы он более менее запутал следы.
Совсем неграмотные воришки пошли...скучно как то....а такое приключение бы мог замутить...
"Неудачник.Расстрэлять."
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