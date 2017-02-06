Житель Ноглик обокрал рыбный цех и на снегоходе скрылся в лесу

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11 февраля в 4:48 инспекторы ДПС Ногликского райна получили от оперативного дежурного сообщение о том, что неизвестный проник в цех переработки рыбы, откуда похитил синие куботейнеры для перевозки рыбы, емкостью 1 тонна.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что похититель увез ворованное на снегоходе, следы которого вели в лесной массив.

Информацию передали оперативному дежурному.

Жителя Ноглик задержали в лесном массиве, рядом с которым находились похищенные куботейнеры. На место задержания выезжала следственно-оперативная группа.

Размер ущерба был оценен в 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.