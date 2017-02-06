pospeliha.ru
Землетрясение почувствовали жители Смирных
Толчки зафиксировали 13 февраля в 14:53
13 февраля в 14:53 по местному времени в центральной части Сахалина, на 8-10 км юго-западнее Смирных, произошло землетрясение.
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», точные координаты сейсмособытия - 49.7 северной широты и 142.8 восточной долготы. Глубина очага землетрясения - 6 км. Магнитуда - 3,1.
Ощущаемость в Смирных составила 3 балла.
Жертв и разрушений нет.
По словам сейсмологов, это землетрясение является проявлением фоновой сейсмичности Сахалина. Мониторинг продолжается.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:38
что то зачастило...
Ответить
+2
zveroboyu
Написано сегодня, в 16:45
Плакала наша рыбалка.
Ответить
+1