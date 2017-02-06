Землетрясение почувствовали жители Смирных

pospeliha.ru

13 февраля в 14:53 по местному времени в центральной части Сахалина, на 8-10 км юго-западнее Смирных, произошло землетрясение.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», точные координаты сейсмособытия - 49.7 северной широты и 142.8 восточной долготы. Глубина очага землетрясения - 6 км. Магнитуда - 3,1.

Ощущаемость в Смирных составила 3 балла.

Жертв и разрушений нет.

По словам сейсмологов, это землетрясение является проявлением фоновой сейсмичности Сахалина. Мониторинг продолжается.