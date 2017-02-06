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Здание стоимостью более 140 млн рублей пытался украсть сахалинец

Здание стоимостью более 140 млн рублей пытался украсть сахалинец

Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к мошенничеству

51-летний сахалинец пытался украсть здание стоимость более 140 млн рублей. Для этого он подделал договора купли-продажи, приходные кассовые ордера и другие документы, которые должны были доказать его права на имущество принадлежащие одному из ООО.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России пресекли преступление на стадии приготовления.

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству). Поддельные документы в ходе обыска изъяты.

Ввиду того, что подозреваемый мог продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться, по ходатайству следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:09 +3
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Комментарии
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 15:42
Да! здание ! это тебе не мешок картошки..(((
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:06
Написано: "Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству). Поддельные документы в ходе обыска изъяты."


Решения суда ещё нет, а вести на всю область...

Естественно, суд вынесет решение не в пользу подсудимого....
Читала мотивированное решение, в котором судья изложил свою версию о вынесении им решения: что не доверят людям в погонах, он не может…
Вот и весь закон....
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+5
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 16:17
ну вот преступление века, а информации с гулькин нос(
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:45
не унёс бы далеко..Лаврэнтий догонит.)))
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+2
serega81
Написано сегодня, в 17:37
Украдите лучше сахицентр и продайте со всем содержимым
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 18:39
У нас уже появилась подготовка к преступлению ? Может он бумашки готовил что бы на стенку повесить. Преступления не было, но за подготовку уже арестован. Парадокс. Так так любого можно упаковать на СИЗО за какую нибудь подготовку. Даже подкидовать пакетики с порошками не надо. Ты виновен в подготовке на покушение преступления, полезай в клетку. Зашибтсь.
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