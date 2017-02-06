Здание стоимостью более 140 млн рублей пытался украсть сахалинец

Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к мошенничеству

51-летний сахалинец пытался украсть здание стоимость более 140 млн рублей. Для этого он подделал договора купли-продажи, приходные кассовые ордера и другие документы, которые должны были доказать его права на имущество принадлежащие одному из ООО.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России пресекли преступление на стадии приготовления.

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству). Поддельные документы в ходе обыска изъяты.

Ввиду того, что подозреваемый мог продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться, по ходатайству следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.