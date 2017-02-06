Здание стоимостью более 140 млн рублей пытался украсть сахалинец
Против него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к мошенничеству
51-летний сахалинец пытался украсть здание стоимость более 140 млн рублей. Для этого он подделал договора купли-продажи, приходные кассовые ордера и другие документы, которые должны были доказать его права на имущество принадлежащие одному из ООО.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России пресекли преступление на стадии приготовления.
Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству). Поддельные документы в ходе обыска изъяты.
Ввиду того, что подозреваемый мог продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться, по ходатайству следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Естественно, суд вынесет решение не в пользу подсудимого....
Читала мотивированное решение, в котором судья изложил свою версию о вынесении им решения: что не доверят людям в погонах, он не может…
Вот и весь закон....