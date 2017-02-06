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Внедорожник перевернулся на въезде в Долинск
фото и видео очевидцев

Внедорожник перевернулся на въезде в Долинск

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 13 февраля около 10 часов утра севернее Долинска.
 
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Hilux Surf двигался по трассе с севера на юг, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, и она перевернулась.
 
На место происшествия выезжали спасатели.
 
По предварительной информации, в момент аварии во внедорожнике находились два человека. Серьезных травм они не получили, из автомобиля выбрались самостоятельно.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:42 +1
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 10:48
Опять Долинск....Дорожники очнитесь!!!!
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+2
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Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 10:51
serega81, Дело не только в дорожных службах. Надо выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Судя по тому, как он кувыркнулся, явно не 40км/час шел
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+6
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serega81 Online
Написано сегодня, в 10:53
Арктический Воин., совершенно верно,но состояние трассы Корсаков-Южный,и Долинск-Южный почему то очень разное.Утром ехал из Корсы,асфальт чисый.
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+4
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 10:55
serega81, Посмотрел бы ты в нашем районе. Вспоминаются добрые советские времена, когда во время снегопадов дорожники сутками работали. И, пусть была грунтовка, но она была лучше нынешнего асфальта.
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+3
Еще 4 комментария
alex8665
Написано сегодня, в 11:09
офигеть!!!
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0
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 11:44
Ща перевертыш на продажу...
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