Внедорожник перевернулся на въезде в Долинск

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 13 февраля около 10 часов утра севернее Долинска.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Hilux Surf двигался по трассе с севера на юг, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, и она перевернулась.

На место происшествия выезжали спасатели.

По предварительной информации, в момент аварии во внедорожнике находились два человека. Серьезных травм они не получили, из автомобиля выбрались самостоятельно.