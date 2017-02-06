Рыбака спасли в Корсаковском районе

11 февраля в 22.05 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России поступило сообщение о том, что в 5 км южнее села Охотское в Корсаковском районе житель Южно-Сахалинска вышел на подледную рыбалку и не вернулся.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в район поиска немедленно выдвинулись группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России - 3 человека на 2 снегоходах и 3 сотрудника ГИМС. Во время поисков специалисты применяли сигнальные ракеты и сирену.

В 04.00 12 февраля пропавший был найден сотрудниками ГИМС. Сотрудники МЧС России доставили пострадавшего на берег и передали его знакомым, которые доставили его домой.