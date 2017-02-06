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Рыбака спасли в Корсаковском районе

Рыбака спасли в Корсаковском районе

Пропавшего сахалинца искали всю ночь

11 февраля в 22.05 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России поступило сообщение о том, что в 5 км южнее села Охотское в Корсаковском районе житель Южно-Сахалинска вышел на подледную рыбалку и не вернулся.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в район поиска немедленно выдвинулись группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России - 3 человека на 2 снегоходах и 3 сотрудника ГИМС. Во время поисков специалисты применяли сигнальные ракеты и сирену.

В 04.00 12 февраля пропавший был найден сотрудниками ГИМС. Сотрудники МЧС России доставили пострадавшего на берег и передали  его знакомым, которые доставили его домой.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:54 +1
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Корсаковский район
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Комментарии
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 08:58
Настоящий Рыбак
бур выбросил, но рыбу не бросил
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+8
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:10
Не дай бог такое счастье заблудиться зимой....
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+3
Максим Смирнов
Написано сегодня, в 09:46
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−3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 09:47
30-35 км? Это куда он так ушел?
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0
КиР84
Написано сегодня, в 09:48
В метель заблудиться очень запросто!!!
Хорошо жив, а все остальное ерунда
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:07
Молодцы ребята!

Представляю что пережили родные.
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:11
Телефона что ли не было. Вроде 21 век.
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:11
vladsakh, у моей дочки нет телефона...Вернее есть, но она им не пользуется, гуляет без него, меня это очень напрягает, но заставить не могу...
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+2
kat31
Написано сегодня, в 11:36
vladsakh, да на морозе телефон разряжается в пять сек.
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0
serega
Написано сегодня, в 11:33
Слава богу,что нашли. Такая рыбалка запомнится ему на долго.
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0
Galina55
Написано сегодня, в 12:46
Господи, как страшно. Бедные родственники. Что им пришлось пережить. Хорошо,что есть такие друзья. Искали всю ночь. Отдельное спасибо мчс. А рыбака со вторым днем рождения.
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0
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