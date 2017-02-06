Полицейские Невельска нашли поджигателя по кровавым следам

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Полицейские Невельска раскрыли поджог. В его совершении подозревается 22-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в июне минувшего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из районных дачных массивов сгорел дачный домик. При проверке выяснилось, что строение подожгли. Сумму ущерба владелица участка оценила в 80 тысяч рублей, но сообщила о преступлении в полицию только спустя полмесяца.

Недавно оперативникам поступила информация о том, что к поджогу причастен местный житель. Были собраны доказательства, установлены свидетели, найдены улики.

Как выяснили правоохранители, в июне минувшего года подозреваемый с приятелями распивали спиртное рядом с дачным участком потерпевшей. Мужчина решил похитить имущество заявительницы. Пытаясь перелезть через забор, он порезал руку – затем это значительно поспособствовало раскрытию преступления.

Проникнув на чужую территорию, подозреваемый решил скрыть следы своего присутствия - он облил стену горючим, поджег домик и скрылся. От пореза у злоумышленника остался глубокий шрам, происхождение которого гражданин долго не мог объяснить оперативникам и, в конце концов, признался в совершении преступления.

В настоящий момент гражданин уже находится под арестом, поскольку также обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.