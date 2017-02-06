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Полицейские Невельска нашли поджигателя по кровавым следам
lepersonnel.ru

Полицейские Невельска нашли поджигателя по кровавым следам

Ради кражи мужчина перелезал через забор и порезал руку

Полицейские Невельска раскрыли поджог. В его совершении подозревается 22-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в июне минувшего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из районных дачных массивов сгорел дачный домик. При проверке выяснилось, что строение подожгли. Сумму ущерба владелица участка оценила в 80 тысяч рублей, но сообщила о преступлении в полицию только спустя полмесяца.

Недавно оперативникам поступила информация о том, что к поджогу причастен местный житель. Были собраны доказательства, установлены свидетели, найдены улики.

Как выяснили правоохранители, в июне минувшего года подозреваемый с приятелями распивали спиртное рядом с дачным участком потерпевшей. Мужчина решил похитить имущество заявительницы. Пытаясь перелезть через забор, он порезал руку – затем это значительно поспособствовало раскрытию преступления.

Проникнув на чужую территорию, подозреваемый решил скрыть следы своего присутствия - он облил стену горючим, поджег домик и скрылся. От пореза у злоумышленника остался глубокий шрам, происхождение которого гражданин долго не мог объяснить оперативникам и, в конце концов, признался в совершении преступления.

В настоящий момент гражданин уже находится под арестом, поскольку также  обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 +2
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Комментарии
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 15:10
"Гражданин долго не мог объяснить происхождение шрама.... и в конце концов признался". Небось слоника ему сделали... или свечку..... крепился-крепился и "в конце концов" признался.
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+7
senchick
Написано сегодня, в 15:23
Белый Мишка, Противогазы ныне в дефиците... Просто пакетик на голову и немного скотча
А так скорее всего его сдали те, кому он хвастался по "пьяни".., и только после этого взяли заявление с бабушки и собрали доказательства... Отличная работа, так сказать оперов с "информаторами" на лицо... можно сказать классика жанра...
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+3
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 15:29
senchick, да там есть много способов заставить говорить. А информаторы...... они всегда были, есть и будут.
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+7
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:42
да ну прям, не смог объяснить. надавили как следует и все.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:19
Masenkaya, Скорей всего им нужен был стрелочник...
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:44
просто наш остров,это маленькая деревня,в два дома и три дерева,где проживает 1,5 человека...и эта формулировка действует,когда тебе 22,мозгов кот наплакал,в пьяной балабольне сболтнул и поехало...
что знают двое-знает свинья...
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 18:30
Да ему похоже уже все равно, вот и взял между делом на себя дачу. Еще бы шрамы поискали, глядишь в покушении на Ильича заодно на себя взял.
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+1
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