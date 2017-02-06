Молодой южносахалинец покончил с собой

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Вчера, 12 февраля в Южно-Сахалинске в одной из квартир дома №89а по улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске был обнаружен 22-летний местный житель, покончивший жизнь самоубийством.

Сообщение об этом поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску в 09:45.

Как сообщают в областном следкоме, по факту самоубийства проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.