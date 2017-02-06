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Молодой южносахалинец покончил с собой
kurer-sreda.ru

Молодой южносахалинец покончил с собой

Его обнаружили мертвым утром 12 февраля

Вчера, 12 февраля в Южно-Сахалинске в одной из квартир дома №89а по улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске был обнаружен 22-летний местный житель, покончивший жизнь самоубийством.

Сообщение об этом поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску в 09:45.

Как сообщают в областном следкоме, по факту самоубийства проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:18 +2
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:37
Дааа....


Соболезнования родным и близким
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:45

соболезнования родным
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+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:51
Нехоршо,ох нехорошо так решать проблемы,какими бы они не были....
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+2
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 13:05
Не торопитесь на «тот свет»,
У вас еще оплачен «этот»!
Чего вам нужно в 20 лет?
Петля на шее, ведь, не метод.
Ну да, проблемы позади,
Просрочки, ссоры и кредиты...
Но, прежде, чем вот так уйти,
Чьи души после вас разбиты
Подумайте, раз в жизни, головой.
Кому страданье дарит ваш покой.
P.S
Накинув тонкую петлю на крепкий сук,
Вы обернетесь- и вам станет страшно, зябко:
За вами Смерть с косой стоит, и вдруг,
Она веревке перерубит, плюнет, так, с презреньем и промолвит «иди уже работай, тряпка.»
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+3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 13:12
Не слишком ли часто?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:30
лично меня уже пугающе настораживает всё это...уж не в результате всяких там онлайн игр народ вешается?...
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+2
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ИринаХ Online
Написано сегодня, в 14:03 Отредактированно сегодня, в 14:03
Добрый человек, вот тоже об этом подумала, частые случаи, может есть у них связь
ну наверное органы и эти версии проверяют
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