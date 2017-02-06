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Молодой южносахалинец покончил с собой
Его обнаружили мертвым утром 12 февраля
Вчера, 12 февраля в Южно-Сахалинске в одной из квартир дома №89а по улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске был обнаружен 22-летний местный житель, покончивший жизнь самоубийством.
Сообщение об этом поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску в 09:45.
Как сообщают в областном следкоме, по факту самоубийства проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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соболезнования родным
У вас еще оплачен «этот»!
Чего вам нужно в 20 лет?
Петля на шее, ведь, не метод.
Ну да, проблемы позади,
Просрочки, ссоры и кредиты...
Но, прежде, чем вот так уйти,
Чьи души после вас разбиты
Подумайте, раз в жизни, головой.
Кому страданье дарит ваш покой.
P.S
Накинув тонкую петлю на крепкий сук,
Вы обернетесь- и вам станет страшно, зябко:
За вами Смерть с косой стоит, и вдруг,
Она веревке перерубит, плюнет, так, с презреньем и промолвит «иди уже работай, тряпка.»