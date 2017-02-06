Два угнанных автомобиля задержаны в Южно-Сахалинске

Водитель одного из них не смог объяснить, как он оказался за рулем чужой машины

9 февраля в 23:50 в районе дома № 8 по улице Гвардейской в Южно-Сахалинске инспекторы спецбатальона ДПС Сахалинской области остановили Lexus, которым управлял 29-летний водитель.

При проверке по информационной базе данных инспекторы ГИБДД установили, что машина похищена и находится в розыске.

Вечером 10 февраля у дома № 241 по проспекту Мира был остановлен автомобиль Toyta Vista, который также числился в розыске как похищенный. Водитель не смог объяснить, как он оказался за рулем похищенного автомобиля.

В обоих случаях на место вызывали следственно-оперативную группу полиции Южно-Сахалинска. По данным фактам проводится проверка.

Источник: Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области