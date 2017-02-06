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Два угнанных автомобиля задержаны в Южно-Сахалинске

Два угнанных автомобиля задержаны в Южно-Сахалинске

Водитель одного из них не смог объяснить, как он оказался за рулем чужой машины

9 февраля в 23:50 в районе дома № 8 по улице  Гвардейской в Южно-Сахалинске инспекторы спецбатальона ДПС Сахалинской области остановили Lexus, которым управлял 29-летний водитель.

При проверке по информационной базе данных инспекторы ГИБДД установили, что машина похищена и находится в розыске.

Вечером 10 февраля у дома № 241 по проспекту Мира был остановлен автомобиль Toyta Vista, который также числился в розыске как похищенный. Водитель не смог объяснить, как он оказался за рулем похищенного автомобиля. 

В обоих случаях на место вызывали следственно-оперативную группу полиции Южно-Сахалинска. По данным фактам проводится проверка.  

Источник: Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:54 +3
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:56
Аааааа кто здесь?Где я?
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+4
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 13:04
Действительно, а как я в ней оказался???
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+4
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:06
Кругом одни предприниматели - бизнесмены... Кто кого объегорит...
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:11
мда..очнулся уже за рулем..
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+1
Vaska
Написано сегодня, в 13:13
Очень надеюсь лексус который без номеров и в хлам тонированный? А то его почему то никто из сотрудников ГИБДД не замечает.
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+3
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 13:27
Vaska, даже если и он, стесняюсь спросить - чем он вам не угодил? Жить мешает?
Ответить
+1
Vaska
Написано сегодня, в 13:29
Белый Мишка, он плюет на ПДД. А таких я терпеть не могу, которые не уважают других участников дорожного движения.
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+1
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 13:38 Отредактированно сегодня, в 13:39
Vaska, аааааа! Ну да)))
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 13:17
у гаишников прям чуйка,знают кого останавливать
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+1
Vaska
Написано сегодня, в 13:35
katenok1183, в этом плане - да. Обучают видимо этому.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:39
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+2
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