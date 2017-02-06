Автомобиль вылетел в кювет в Троицком
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 13 февраля, примерно в 4:00 на перекрестке улиц Центральной и Новотроицкой автомобиль улетел в кювет.
Как сообщают astv.ru очевидцы, этот перекресток плохо посыпан песком, а из-за погоды дорога стала скользкой. Вероятно, водитель не справился с управлением авто, и машина вылетела с дороги.
По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.
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