Автомобиль вылетел в кювет в Троицком

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 13 февраля, примерно в 4:00 на перекрестке улиц Центральной и Новотроицкой автомобиль улетел в кювет.

Как сообщают astv.ru очевидцы, этот перекресток плохо посыпан песком, а из-за погоды дорога стала скользкой. Вероятно, водитель не справился с управлением авто, и машина вылетела с дороги.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.