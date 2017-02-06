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Автомобиль вылетел в кювет в Троицком

Автомобиль вылетел в кювет в Троицком

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 13 февраля, примерно в 4:00 на перекрестке улиц Центральной и Новотроицкой автомобиль улетел в кювет. 

Как сообщают astv.ru очевидцы, этот перекресток плохо посыпан песком, а из-за погоды дорога стала скользкой. Вероятно, водитель не справился с управлением авто, и машина вылетела с дороги. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. 

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Автомобиль вылетел в кювет в Троицком
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:20 +1
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Комментарии
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serega81 Online
Написано сегодня, в 09:38
Аккуратней надо люди,аккуратней!!!!
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+3
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:03
в 3 раза аккуратней!!!!!
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 10:08
Условия дорожные сразу за лобовым стеклом. Учитывать надо.
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+3
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:11
Дааа...
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:45
чтобы так улететь в данном месте,надо было гнать минимум 70-80...а насколько я помню,там ограничение по всему посёлку....
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:23
Добрый человек, да вроде в населенных пунктах итак не более 60)
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+2
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:40
leksoos13,
так я и говорю,куда гнать,когда такие погодные условия и дороги такие...
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+1
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Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 11:23
Печальное зрелище...
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+1
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