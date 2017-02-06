Автомобиль медслужбы и легковушка столкнулись в Долинском районе

фото очевидцев

В аварии у села Такое пострадали три человека

ДТП произошло сегодня утром, 13 февраля в Долинском районе у села Такое.

По словам очевидцев, там столкнулись легковой автомобиль и машина медслужбы.

От удара автомобили отбросило на противоположные стороны дороги.

Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

10:10. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 13 февраля примерно в 08:35 31–летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder, без водительских прав, двигался на север по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 38 км, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП женщина–пассажир автомобиля УАЗ, водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Filder, получили телесные повреждения. С места происшествия были доставлены в Долинскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится проверка.