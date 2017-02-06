фото очевидцев
Автомобиль медслужбы и легковушка столкнулись в Долинском районе
В аварии у села Такое пострадали три человека
ДТП произошло сегодня утром, 13 февраля в Долинском районе у села Такое.
По словам очевидцев, там столкнулись легковой автомобиль и машина медслужбы.
От удара автомобили отбросило на противоположные стороны дороги.
Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
10:10. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 13 февраля примерно в 08:35 31–летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder, без водительских прав, двигался на север по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 38 км, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ.
В результате ДТП женщина–пассажир автомобиля УАЗ, водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Filder, получили телесные повреждения. С места происшествия были доставлены в Долинскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится проверка.
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