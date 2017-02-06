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Автомобиль медслужбы и легковушка столкнулись в Долинском районе
фото очевидцев

Автомобиль медслужбы и легковушка столкнулись в Долинском районе

В аварии у села Такое пострадали три человека

ДТП произошло сегодня утром, 13 февраля в Долинском районе у села Такое.

По словам очевидцев, там столкнулись легковой автомобиль и машина медслужбы.

От удара автомобили отбросило на противоположные стороны дороги.

Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

10:10. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 13 февраля примерно в 08:35 31–летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder, без водительских прав, двигался на север по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 38 км, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ.
 
В результате ДТП женщина–пассажир автомобиля УАЗ, водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Filder, получили телесные повреждения. С места происшествия были доставлены в Долинскую центральную районную больницу.
 
По данному факту проводится проверка.
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:43 +3
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Комментарии
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−7
senchick
Написано сегодня, в 10:47
Максим Смирнов, Нееее, - джойказино лучше
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0
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Korennoy Online
Написано сегодня, в 13:48
Максим Смирнов, а с глистами уже поконченно?
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:01
Хоть бы пострадавших не было
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:07
Вот куда дорожникам нужно сыпать реагенты, а не город солить.
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+3
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:22
vladsakh, неее.ключевая фраза:без водительских прав
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+1
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samsung Online
Написано сегодня, в 10:08
Да что такое, опять...
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+1
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serega81 Online
Написано сегодня, в 10:20
Опять "такое" фигурирует......Дорожники-обратите внимание
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:21
Всем скорейшего выздоровления. И внимания на дорогах, после потепления дорога как стекло
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0
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:44
Утром на корсаковской трассе тоже NOAH в кувете валялся. Дорога скользкая, ничего не чистилось и не посыпалось.
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:44
взрослые люди, а такое вытворяют! когда же вы дать начнете, хотя судя по с сему не чем...
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0
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pravdaDA Online
Написано сегодня, в 12:03
Вот из-за таких уродов,которые ездят без прав,да еще провоцируют аварии с участием скорой,мы не смогли дождаться скорой помощи которую вызвали человеку с давлением в 190. Приехали сами в больницу и ждали еще час чтобы нас приняли.
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+2
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:21
Снова-здорово!
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