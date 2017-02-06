Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа смерть потерпевшей наступила от острой кровопотери внутрибрюшного кровотечения, закрытой тупой травмы грудной клетки с переломом ребер и повреждением внутренних органов.
По данному факту следственным отделом Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.
По подозрению в совершении данного преступления, в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ задержан ранее судимый 38-летний супруг потерпевшей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 7 февраля 2017 года подозреваемый, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. Зайдя в туалетную комнату, мужчина обнаружил, что жена не убралась, из-за чего он стал высказывать ей претензии, при этом наносил множественные удары руками и ногами по различным частям тела женщины. После этого мужчина отправился спать, а проснувшись ночью, обнаружил бездыханное тело жены.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
опять синька...опять бывший ЗК...опять периферия....
Там вообще участковые или околоточные(хрен их пойми кто там работает) работают????надо же проверять неблагополучные семьи,тем более где есть ранее судимые!..ну ясен пень же,что населённые пункты еле выживают,люди с ума сходят от безработицы и безденежья,в итоге синька от безысходности!..а тут ещё и ранее судимый!...такие семьи чаще проверять надо,женщин опрашивать,не избивает ли муж!..там народу то 1,5 человека проживает!..неужели так сложно?
да это не в чистоте дело вовсе,там уже просто чердак у этого ушлёпка свернуло,есть такая категория отморозков...чмошником видимо был по жизни,может только женщину бить...а теперь лет на 8-10 минимум закроют и будем мы кормить этого фраера дешёвого....