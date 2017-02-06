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Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
kaluganews.ru

Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме

Подозреваемый задержан

В следственный отдел по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 3 по улице Горняцкая в поселке Быков обнаружено тело 46-летней хозяйки квартиры.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа смерть потерпевшей наступила от острой кровопотери внутрибрюшного кровотечения, закрытой тупой травмы грудной клетки с переломом ребер и повреждением внутренних органов.

По данному факту следственным отделом Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении данного преступления, в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ задержан ранее судимый 38-летний супруг потерпевшей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 7 февраля 2017 года подозреваемый, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. Зайдя в туалетную комнату, мужчина обнаружил, что жена не убралась, из-за чего он стал высказывать ей претензии, при этом наносил множественные удары руками и ногами по различным частям тела женщины. После этого мужчина отправился спать, а проснувшись ночью, обнаружил бездыханное тело жены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 0
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Место
Сахалинская областьДолинский районБыков
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 10:12
Вот это новости !!!! В ШОКЕ !!!!
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:13
скотина пьяная! взял человека жизни лишил, ***ак!
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0
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marrozz Online
Написано сегодня, в 10:17
Чистота - залог порядка, конечно, но пьяная мразь, убившая свою жену, должна вечно убирать парашу. Однозначно - расстрэлять!
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+2
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:19
вот тварь...

опять синька...опять бывший ЗК...опять периферия....
Там вообще участковые или околоточные(хрен их пойми кто там работает) работают????надо же проверять неблагополучные семьи,тем более где есть ранее судимые!..ну ясен пень же,что населённые пункты еле выживают,люди с ума сходят от безработицы и безденежья,в итоге синька от безысходности!..а тут ещё и ранее судимый!...такие семьи чаще проверять надо,женщин опрашивать,не избивает ли муж!..там народу то 1,5 человека проживает!..неужели так сложно?
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:50 Отредактированно сегодня, в 10:51
Добрый человек, больше чем уверена - он ее бил не в первый раз... по новому закону ему светила б административка, даже если б женщина подавала б на побои... Ничего ж не бывает вот так сразу, все шло по нарастающей: он бил, она терпела, всем было пофиг... Вы правы, участковому тоже. Закономерный итог
женщина в могиле, а этого мерзавца нам еще годами кормить...
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0
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serega81 Online
Написано сегодня, в 10:25
Чистоплюй дебильный.Из за этого не убивают.Взял сам да убрал,раз там живешь.Очередное доказательство-синька-.....сами знаете
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:35
serega81,
да это не в чистоте дело вовсе,там уже просто чердак у этого ушлёпка свернуло,есть такая категория отморозков...чмошником видимо был по жизни,может только женщину бить...а теперь лет на 8-10 минимум закроют и будем мы кормить этого фраера дешёвого....
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+3
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