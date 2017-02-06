Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме

В следственный отдел по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 3 по улице Горняцкая в поселке Быков обнаружено тело 46-летней хозяйки квартиры.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа смерть потерпевшей наступила от острой кровопотери внутрибрюшного кровотечения, закрытой тупой травмы грудной клетки с переломом ребер и повреждением внутренних органов.

По данному факту следственным отделом Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении данного преступления, в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ задержан ранее судимый 38-летний супруг потерпевшей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 7 февраля 2017 года подозреваемый, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. Зайдя в туалетную комнату, мужчина обнаружил, что жена не убралась, из-за чего он стал высказывать ей претензии, при этом наносил множественные удары руками и ногами по различным частям тела женщины. После этого мужчина отправился спать, а проснувшись ночью, обнаружил бездыханное тело жены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.