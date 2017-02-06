В фермерском хозяйстве в Анивском районе сгорел цех

12 февраля в 05:38 диспетчеру Анивского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании фермерского хозяйства. Первый пожарный расчет прибыл через 9 минут. К тому моменту наблюдалось горение хоз. постройки открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра.

Пожар был локализован в 08:00, а в 11:15 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники анивского и южно-сахалинского пожарно-спасательных гарнизонов. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.