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В фермерском хозяйстве в Анивском районе сгорел цех

В фермерском хозяйстве в Анивском районе сгорел цех

Пострадавших нет

12 февраля в 05:38 диспетчеру Анивского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании фермерского хозяйства. Первый пожарный расчет прибыл через 9 минут. К тому моменту наблюдалось горение хоз. постройки открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра.

Пожар был локализован в 08:00, а в 11:15 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники анивского и южно-сахалинского пожарно-спасательных гарнизонов. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:51 +1
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:18
Эх,жаль погорельцев......что то неделя была довольно огненная
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:21
Дааа... Очень жаль, что так произошло... Я прекрасно понимаю, что труд пожарных не из лёгких....

Но, читая такие новости, невольно вспоминаю произошедший пожар в посёлке, куда можно только самолётом долететь...

Горело деревянное здание малосемейного общежития учителей, такая пожарная техника и во сне людям не снилось....
А последствия после пожара так разнятся не в пользу новостного случая....
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