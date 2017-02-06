новости
новости
Регистрация
Сразу два автомобиля пострадали на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Сразу два автомобиля пострадали на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске

Один автомобиль врезался в столб, другой вылетел на тротуар

Сегодня, 12 февраля, примерно в 02:00 на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске возле супермаркета "Первого" Toyota Cresta врезалась в столб. 

Еще один автомобиль вылетел на тротуар, с другой стороны дороги - возле супермаркета. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. 

Галерея
Сразу два ДТП произошли на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Сразу два ДТП произошли на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Сразу два ДТП произошли на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске , Фото: 3
Сразу два ДТП произошли на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:09 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
аварияДТПстолбтротуар
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:16
ну это однозначно вина светофора и властей,которые понаставили домов вдоль дорог,совсем проехать негде.)))
Ответить
+6
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:18 Отредактированно сегодня, в 11:18
Добрый человек, "креста" невиноват!!!
Ответить
+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:21
marrozz,
либералы виноваты!
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:26
Добрый человек, вот не надо))либералы белые и пушистые))они заботятся о народе и стране))даешь Ладу Калину в каждую семью!! не ездит машина - нет аварий! Ура, товарищи!!!
Ответить
+5
Еще 2 комментария
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:23
Вообще злачный перекресток-постоянно бьются по тупости
Ответить
0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:48
Дааа.... Хорошо, что нет пострадавших.... Виновных ищут... Вечный вопрос: Что ДЕЛАТЬ?
Ответить
+4
Black65
Написано сегодня, в 11:50
Креста нормуль смотрится
Ответить
+8
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:45
Black65, завидуешь? молча хоть?
Ответить
−1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 11:58 Отредактированно сегодня, в 12:00
А при чём тут ДВА ДТП, не пойму. Разве они не друг из-за друга повылетали с дороги?! Или смысл в том - две машины, значит два ДТП?! :)
Ответить
+4
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 12:51
Жалко машины, так мало классических седанов осталось
Ответить
+1
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 18:08
а где столб то??? дерево еще не спилили и не обтесали чтобы оно превратилось в опору(столб)
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru