Фото и видео очевидцев
Сразу два автомобиля пострадали на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске
Один автомобиль врезался в столб, другой вылетел на тротуар
Сегодня, 12 февраля, примерно в 02:00 на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске возле супермаркета "Первого" Toyota Cresta врезалась в столб.
Еще один автомобиль вылетел на тротуар, с другой стороны дороги - возле супермаркета.
По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Галерея
3 Сразу два ДТП произошли на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске
Другие статьи по темам
либералы виноваты!