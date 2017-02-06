Сразу два автомобиля пострадали на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Один автомобиль врезался в столб, другой вылетел на тротуар

Сегодня, 12 февраля, примерно в 02:00 на перекрестке улиц Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске возле супермаркета "Первого" Toyota Cresta врезалась в столб.

Еще один автомобиль вылетел на тротуар, с другой стороны дороги - возле супермаркета.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.