Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске

Вчера, 11 февраля, примерно в 11:15 на автомобиль припаркованный у дома №284 по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске с крыши здания сошла снежная лавина.

Как сообщают владельцы авто, если бы в салоне были люди, последствия были бы более плачевные.

По словам очевидцев, это не первый случай схода снежной массы с крыши дома. В прошлый раз снег даже через окно попал в квартиру на первом этаже.

Владельцы поврежденного автомобиля, также отметили, что в момент схода снега с крыши автомобиль был припаркован на проезжей части, т. к. парковочных мест вообще не предусмотрено.

Напомним, ранее в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной лавина из снега и льда сошла сразу на два автомобиля.

Вчера, 11 февраля, в Корсакове от сошедшей с крыши ледяной глыбы пострадал автомобиль, проезжающий по внутридворовой дороге.

Также 11 февраля комья снега и льда с крыши обрушились на покупателей у торгового центра "Новость" в Южно-Сахалинске.