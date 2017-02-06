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Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске

Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске

Пострадавших нет

Вчера, 11 февраля, примерно в 11:15 на автомобиль припаркованный у дома №284 по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске с крыши здания сошла снежная лавина.

Как сообщают владельцы авто, если бы в салоне были люди, последствия были бы более плачевные. 

По словам очевидцев, это не первый случай схода снежной массы с крыши дома. В прошлый раз снег даже через окно попал в квартиру на первом этаже. 

Владельцы поврежденного автомобиля, также отметили, что в момент схода снега с крыши автомобиль был припаркован на проезжей части,  т. к. парковочных мест вообще не предусмотрено. 

Напомним, ранее в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной лавина из снега и льда сошла сразу на два автомобиля.

Вчера, 11 февраля, в Корсакове от сошедшей с крыши ледяной глыбы пострадал автомобиль, проезжающий по внутридворовой дороге.

Также 11 февраля комья снега и льда с крыши обрушились на покупателей у торгового центра "Новость" в Южно-Сахалинске.

Галерея
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:41 0
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 10:47
Вот коммунальщики устанут по судам бегать да ремонты оплачивать,вовремя чистить надо крыши,прогноз погоды все видели
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