На юге Сахалина автобус угодил в кювет

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 12 февраля, примерно в 9:00 недалеко от села Советского Долинского района рейсовый автобус №502, следовавший маршрутом Южно-Сахалинск - Поронайск, угодил в кювет.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что причиной случившегося могла быть скользкая дорога.

Напомним, также 12 февраля по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2 Южно-Сахалинска в кювет вылетел автомобиль. Очевидцы сообщили, что водитель не справился с управлением.