Фото и видео очевидцев
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 12 февраля, примерно в 9:00 недалеко от села Советского Долинского района рейсовый автобус №502, следовавший маршрутом Южно-Сахалинск - Поронайск, угодил в кювет.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что причиной случившегося могла быть скользкая дорога.
Напомним, также 12 февраля по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2 Южно-Сахалинска в кювет вылетел автомобиль. Очевидцы сообщили, что водитель не справился с управлением.
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2 На юге Сахалина автобус угодил в кювет
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:29
нехило его так занесло((
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+1
Kosilko
Написано сегодня, в 13:53
как всегда автобус 502 Южно-Сахалинск-Поронайск
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 14:24
Торопятся как голый в баню, а на дороге с утра правда скользко было
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:39
Nektos, Что - то не доводилось мне слышать, чтоб голые в баню торопились.... Обычно в народе говорят: кому что, а в...... - баня
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+2
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:43
А почему в ОК там говорят с жертвами или другой автобус?
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0
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 17:45
MASHUTA, в ОК вечно всех хоронят,конкретное ОБС,доверять написанному там не особо стоит.
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0
Nektos
Написано сегодня, в 14:44
В нашей "деревне" в детстве слышала, все старики так говорили
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:12
Nektos, а мои старики говорили - вшивый в баню
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0