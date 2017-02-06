Фото очевидцев
Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 12 февраля, примерно в 11:10 на улице Памятной в Южно-Сахалинске - по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2 Toyota Sprinter Carib вылетела в кювет.
Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
15:00
В редакцию astv.ru очевидцы прислали еще фото еще одного автомобиля улетевшего в кювет, на этот раз в Невельском районе.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Написано: "Сегодня, примерно в 11:10 на улице Памятной в Южно-Сахалинске - по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2".
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