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Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
Фото очевидцев

Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 12 февраля, примерно в 11:10 на улице Памятной в Южно-Сахалинске - по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2 Toyota Sprinter Carib вылетела в кювет. 

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших, по предварительным данным, нет. 

15:00

В редакцию astv.ru очевидцы прислали еще фото еще одного автомобиля улетевшего в кювет, на этот раз в Невельском районе. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:25 +2
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:27
Народ что переобулся уже в летнюю резину? Или весну почуствовали,правая нога потяжелела?????
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:35
подморозило ночью,вот и не учёл...
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:54

Написано: "Сегодня, примерно в 11:10 на улице Памятной в Южно-Сахалинске - по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2".
Туда не надо спешить, успеете
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+5
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:30
Символично.
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+3
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