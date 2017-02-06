Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска

Фото очевидцев

Сегодня, 12 февраля, примерно в 11:10 на улице Памятной в Южно-Сахалинске - по дороге в сторону кладбищенского комплекса №2 Toyota Sprinter Carib вылетела в кювет.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

15:00

В редакцию astv.ru очевидцы прислали еще фото еще одного автомобиля улетевшего в кювет, на этот раз в Невельском районе.

По предварительным данным, пострадавших нет.