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Пожарные Корсакова ликвидировали возгорание в частном доме
tagilka.ru

Пожарные Корсакова ликвидировали возгорание в частном доме

Пострадавших нет

10 февраля в 13:57 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу ул. Ушакова, 1. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К тому моменту наблюдалось горение стены дома открытым пламенем на площади 9 квадратных метров.  

Пожар был локализован в 14:07, а в 14:35 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 11:54
Жаль погорельцев,особенно зимой.
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