Пожарные Корсакова ликвидировали возгорание в частном доме

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10 февраля в 13:57 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу ул. Ушакова, 1. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К тому моменту наблюдалось горение стены дома открытым пламенем на площади 9 квадратных метров.

Пожар был локализован в 14:07, а в 14:35 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.