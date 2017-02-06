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Частный дом загорелся в Охе
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Частный дом загорелся в Охе

Пострадавших нет

10 февраля в 16:53 диспетчеру Охинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по адресу ул. Крупская, 19. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К тому моменту наблюдалось горение веранды и комнаты открытым пламенем на площади 35 квадратных метров.

Пожар был локализован в 17:04, а в 17:32 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:06 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 13:28
Что то день пожаров блин!!!
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НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:04
serega81, и не говорите
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