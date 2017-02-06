Жительницу Первомайска подозревают в краже у родственников и соседей

Сотрудниками отдела МВД России в Смирных задержана 36-летняя жительница села Первомайск, подозреваемая в совершении двух квартирных краж.

Заявление от первых потерпевших поступило в отдел полиции осенью минувшего года – неизвестные обокрали дом одной из семей, проживающей в этом же населенном пункте. В отсутствие хозяев кто-то выбил входную дверь и вынес из жилища аудио- и видеотехнику, мобильный телефон, денежные средства и даже продукты питания.

Тогда раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным. Однако, на минувшей неделе сотрудникам уголовного розыска удалось получить оперативную информацию о том, что к совершению данного преступления причастна вышеуказанная гражданка. Работая в данном направлении, оперативники выяснили, где находится похищенное имущество, после чего задержали подозреваемую для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, злоумышленница проживала неподалеку от потерпевших. Зная, что заявителей нет дома, она решила воспользоваться моментом в целях обогащения. Похищенную аппаратуру гражданка передала в пользование родственникам, а деньги потратила на личные нужды.

Устанавливая причастность данной гражданки к другим противоправным деяниям, правоохранители также выяснили, что несколько месяцев назад, подозреваемая совершила еще одну квартирую кражу. На этот раз объектом «внимания» стал частный дом ее собственного дяди. Зная, что у него имеются денежные средства, злоумышленница по аналогичной схеме проникла в его жилище и похитила 9 тысяч рублей. Деньги гражданка также потратила по личному усмотрению.

В настоящий момент подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет передано законным владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.