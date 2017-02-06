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Жительницу Первомайска подозревают в краже у родственников и соседей
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Жительницу Первомайска подозревают в краже у родственников и соседей

Интерес женщины вызвали деньги, техника и еда

Сотрудниками отдела МВД России в Смирных задержана 36-летняя жительница села Первомайск, подозреваемая в совершении двух квартирных краж.

Заявление от первых потерпевших поступило в отдел полиции осенью минувшего года – неизвестные обокрали дом одной из семей, проживающей в этом же населенном пункте. В отсутствие хозяев кто-то выбил входную дверь и вынес из жилища аудио- и видеотехнику, мобильный телефон, денежные средства и даже продукты питания.

Тогда раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным. Однако, на минувшей неделе сотрудникам уголовного розыска удалось получить оперативную информацию о том, что к совершению данного преступления причастна вышеуказанная гражданка. Работая в данном направлении, оперативники выяснили, где находится похищенное имущество, после чего задержали подозреваемую для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, злоумышленница проживала неподалеку от потерпевших. Зная, что заявителей нет дома, она решила воспользоваться моментом в целях обогащения. Похищенную аппаратуру гражданка передала в пользование родственникам, а деньги потратила на личные нужды.

Устанавливая причастность данной гражданки к другим противоправным деяниям, правоохранители также выяснили, что несколько месяцев назад, подозреваемая совершила еще одну квартирую кражу. На этот раз объектом «внимания» стал частный дом ее собственного дяди. Зная, что у него имеются денежные средства, злоумышленница по аналогичной схеме проникла в его жилище и похитила 9 тысяч рублей. Деньги гражданка также потратила по личному усмотрению.

В настоящий момент подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет передано законным владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:43 +2
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Комментарии
Натали)))
Написано вчера, в 16:44
и едаааааа
мном-мном-мном
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+2
Добрый человек
Написано вчера, в 18:31
Натали))),
пожирака-воровака
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+1
serega81
Написано вчера, в 16:47
Не живется же людям спокойно!!!! Надо украсть,убить,угнать.....
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+5
Vladis
Написано вчера, в 16:57
Деньги , техника и еда .....
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−1
Online
babaj Online
Написано вчера, в 17:01
В Первомайском находятся богатейшие запасы известняка,годного для производства цемента высого качества. Добывают?
Лесопромышленные предприятия угробили,железнодорожную ветку из Победино-тоже. Рыба в речках вырезана. Зато у нас есть горнолыжный курорт на горе Красной. )))
В Первомайском ,родине Ждакаева кстати, была когда-то одна из сильнейших областных хоккейных команд.
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 17:58
Красть грешно.
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 18:32
вот и ещё один из миллиона примеров проблем малых населённых пунктов...
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 23:16
Добрый человек, Но брать чужое, вот таким способом, это я считаю наглостью высшей марки... Нет слов...
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0
samaya_555
Написано вчера, в 20:01
Не верь. Не бойся. Не проси. Приди. Возьми. И унеси...
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0
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