Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники

В Южно-Сахалинское управление полиции в январе с разницей в пару дней поступили два заявления от представителей сети магазинов цифровой техники. В обоих случаях злоумышленнику удалось похитить планшет. Сумма причинённого ущерба от действий похитителя составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску изучили записи с камеры наблюдения, на которых видно, как подозреваемый совершал преступления. Оперативники узнали по этим записям злоумышленника. Буквально неделю назад его доставляли в полицию за попытку кражи одежды из магазина.

Установив местонахождение указанного мужчины, полицейские вновь доставили его в городское управление, где он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовным делам, возбуждённым по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).

Как выяснилось, 26-летний гражданин, судимый в прошлом году за кражу, продал украденные гаджеты, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.