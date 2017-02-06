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Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники
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Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники

Оба раза мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения

В Южно-Сахалинское управление полиции в январе с разницей в пару дней  поступили два заявления от представителей сети магазинов цифровой техники. В обоих случаях злоумышленнику удалось похитить планшет. Сумма причинённого ущерба от действий похитителя составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску изучили записи с камеры наблюдения, на которых видно, как подозреваемый совершал преступления. Оперативники узнали по этим записям злоумышленника. Буквально неделю назад его доставляли в полицию за попытку кражи одежды из магазина.

Установив местонахождение указанного мужчины, полицейские вновь доставили его в городское управление, где он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовным делам, возбуждённым  по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).

Как выяснилось, 26-летний гражданин, судимый в прошлом году за кражу, продал украденные гаджеты, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:19 +3
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
кражапланшеттехникамагазинкамеравидеонаблюдениекамера видеонаблюдения
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Комментарии
Белый Мишка
Написано вчера, в 15:24
Ещё один хвостатый! :):):)
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 15:24
"Доставить на Лубянку."
(Л.Берия)
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+4
serega81
Написано вчера, в 15:33
Клептоман?то одежду,то планшеты
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+8
Добрый человек
Написано вчера, в 15:35
serega81,
просто "горбатого........."
если не научился работать,то это надолго
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+10
PATRO
Написано вчера, в 15:40
Добрый человек, а вы думаете это не работа?
Научился,только плохо,сейчас поедет на "курсы по повышению квалификации"от 3 до 5лет
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+16
Добрый человек
Написано вчера, в 15:42
PATRO,
никаких квалификаций!)))товарищ Маузер выполнит свою работу!
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+3
Еще 5 комментариев
Karina_Fox
Написано вчера, в 15:40
)
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+10
KsuKsu
Написано вчера, в 15:50
Karina_Fox, Только всё чаще пишут выпил-зарезал....
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+4
Masenkaya
Написано вчера, в 15:57
Ужас! Руки отрубить по самое....
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 16:08
Masenkaya,
какая то вы кровожадная...)))
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+3
Masenkaya
Написано вчера, в 16:12
Добрый человек, да бесят эти уроды, которые работать не пробовали, а ходят и воруют! работала в сотовом магазине, у меня один пацан постоянно диски тырил. за руку поймала когда диск вытащить пытался, чуть не убила его там.
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 16:14
Masenkaya,
видимо вы не совсем уж и масенькая.)))))))))))))
ну а что делать,есть люди,которых ничего не перевоспитает....
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+1
Еще 5 комментариев
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 16:05
Вот отморозок
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+8
Натали)))
Написано вчера, в 16:22
Прав был Н. А. Некрасов: "Русский народ вынесет всё..."

А вообще, ничего нового не произошло, просто фиговая охрана у них
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+4
vladsakh
Написано вчера, в 16:25 Отредактированно вчера, в 16:26
Вор должен сидеть в тюрьме. И точка!!!
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+2
Vladis
Написано вчера, в 16:56
Чёт дешевенькие какие то планшеты . Но тем не менее не хорошо красть
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−2
Svoy
Написано вчера, в 20:35
"Если ты украдешь булку, то сядешь в тюрьму.
Если ты украдешь железную дорогу, то станешь сенатором" (С) Марк Твен
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+4
Nektos
Написано вчера, в 21:12
Согласна! Вор должен сидеть в тюрьме!
Из всей братии "сидельцев" воров ненавижу больше всех
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0
Crysis
Написано вчера, в 22:19
блин, мне как раз планшетик нужен, адрес не подскажите
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 00:20
"..а деньгами распорядился по своему усмотрению" Нет, он вернулся в магазин и отдал деньги продавцу, помощь в продаже
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0
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