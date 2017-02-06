Задержан южносахалинец, укравший два планшета из магазина цифровой техники
Оба раза мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения
В Южно-Сахалинское управление полиции в январе с разницей в пару дней поступили два заявления от представителей сети магазинов цифровой техники. В обоих случаях злоумышленнику удалось похитить планшет. Сумма причинённого ущерба от действий похитителя составила более 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску изучили записи с камеры наблюдения, на которых видно, как подозреваемый совершал преступления. Оперативники узнали по этим записям злоумышленника. Буквально неделю назад его доставляли в полицию за попытку кражи одежды из магазина.
Установив местонахождение указанного мужчины, полицейские вновь доставили его в городское управление, где он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовным делам, возбуждённым по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).
Как выяснилось, 26-летний гражданин, судимый в прошлом году за кражу, продал украденные гаджеты, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
(Л.Берия)
просто "горбатого........."
если не научился работать,то это надолго
никаких квалификаций!)))товарищ Маузер выполнит свою работу!
какая то вы кровожадная...)))
видимо вы не совсем уж и масенькая.)))))))))))))
ну а что делать,есть люди,которых ничего не перевоспитает....
А вообще, ничего нового не произошло, просто фиговая охрана у них
Если ты украдешь железную дорогу, то станешь сенатором" (С) Марк Твен
Из всей братии "сидельцев" воров ненавижу больше всех