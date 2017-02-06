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Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
фото и видео очевидцев

Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой

Прохожие собирали ее прямо с проезжей части

Сегодня вечером, 10 февраля, в Долинске проезжая часть улицы Центральной оказалась усыпана свежей навагой. 

Как сообщили astv.ru очевидцы, на проезжей части оказалось около тонны рыбы. Вероятно, она вывалилась из грузового автомобиля, который не стал задерживаться, чтобы подобрать груз. Жители райцентра не растерялись и стали собирать "улов" с проезжей части.

На всем протяжении "рыбного дождя" местные жители суетливо собирали разбросанную по дороге рыбу в мешки. Голос автора видео, оказавшегося в распоряжении astv.ru, сообщал, что навага буквально машет хвостами, лежа на проезжей части.

"Не поедем на Поронайск на рыбалку, тут насобираем и домой поедем", - радуется сахалинец.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:14 +6
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Комментарии
PATRO
Написано вчера, в 23:18
Вот кому то фартануло!
Не водителю естественно!
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+8
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 23:24
Шикуем чё
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+4
Online
Annamaliya Online
Написано вчера, в 23:26
Вот это да!
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+4
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 23:32
Водила будет в шоке.
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+4
lvista
Написано вчера, в 23:36
Рыбалка по-сахалински - рыба сама идет к вам!!!
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+6
°В_Кедах°
Написано вчера, в 23:37
Давно, раз попадал,только кита так валялась,перед Долинском.
Сейчас наверно там ажиотаж.
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 23:41 Отредактированно вчера, в 23:41
водила понял,что ему от толпы "помощников" не отбиться, просто махнул рукой и тихо свалил
Зато ему теперь люлей от начальства и море благодарностей от сытых очевидцев
+1000 в карму
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 23:41 Отредактированно вчера, в 23:43
А говорят что рыбы нет.
Вон, бери - не хочу
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+6
Karina_Fox
Написано вчера, в 23:44
Программа"Доступная рыба"в действии.)))
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+5
nemirOFFka
Написано сегодня, в 00:40
блин вот в соседней теме же писала то грузовик с пивом то грузовик с песком опрокинулся не хватало грузовика с деньгами. Но грузовик с навагой это вообще по актуальной теме)))) круто что сказать))
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+3
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