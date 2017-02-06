Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой

фото и видео очевидцев

Сегодня вечером, 10 февраля, в Долинске проезжая часть улицы Центральной оказалась усыпана свежей навагой.

Как сообщили astv.ru очевидцы, на проезжей части оказалось около тонны рыбы. Вероятно, она вывалилась из грузового автомобиля, который не стал задерживаться, чтобы подобрать груз. Жители райцентра не растерялись и стали собирать "улов" с проезжей части.

На всем протяжении "рыбного дождя" местные жители суетливо собирали разбросанную по дороге рыбу в мешки. Голос автора видео, оказавшегося в распоряжении astv.ru, сообщал, что навага буквально машет хвостами, лежа на проезжей части.

"Не поедем на Поронайск на рыбалку, тут насобираем и домой поедем", - радуется сахалинец.