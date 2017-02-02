В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

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Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы 36-летнего местного жителя, который был госпитализирован с колото-резаными ранениями.

По версии следствия, 15 июля 2016 года между потерпевшим и его знакомым, которые находились в кооперативных гаражах, расположенных на улице Пограничной в областном центре, произошел конфликт из-за ремонта машины.

В спор вмешался их общий знакомый, он стал разнимать мужчин, сказал, что потерпевший себя неправильно ведет, на что тот подошел к мужчине и ударил его. Разнимающий сел в машину, поехал домой, взял кухонный нож и, вернувшись, нанес им два удара в область спины обидчика, а также один удар по голове неустановленным в ходе расследования уголовного дела тупым предметом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.