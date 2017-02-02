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В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
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В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

Уголовное дело направлено в суд

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы 36-летнего местного жителя, который был госпитализирован с колото-резаными ранениями.

По версии следствия, 15 июля 2016 года между потерпевшим и его знакомым, которые находились в кооперативных гаражах, расположенных на улице Пограничной в областном центре, произошел конфликт из-за ремонта машины.

В спор вмешался их общий знакомый, он стал разнимать мужчин, сказал, что потерпевший себя неправильно ведет, на что тот подошел к мужчине и ударил его. Разнимающий сел в машину, поехал домой, взял кухонный нож и, вернувшись, нанес им два удара в область спины обидчика, а также один удар по голове неустановленным в ходе расследования уголовного дела тупым предметом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 +1
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Комментарии
SaxaRoza
Написано сегодня, в 15:08
Вот это миротворец(((
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:39
дебил блин!
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0
Сергей Белоусов
Написано сегодня, в 15:55
Интересно чем он руководствовался, волчим инстинктом?
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+1
vzapase
Написано сегодня, в 16:21
не удивительно ,
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+1
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 16:37
Чалдоны,дальневосточники и уральцы ,если что не нравится ,бьют морды друг-другу,но потом мирятся.Никому в голову не придет хвататься за нож. Что за менталитет?
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0
alioshaanic
Написано сегодня, в 16:53
babaj, в начале статьи все написано. Просто у них дома за это не наказывают
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0
Triton
Написано сегодня, в 19:29
babaj, и по рыцарски - нож в спину
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+1
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 18:38
Не удивительно!
Очень,очень мало хороших специалистов,в основном шаромыжники и рвачи!
Скорей всего похожий случай.
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+4
Online
kat31 Online
Написано сегодня, в 19:36
то есть теперь местный житель уже и предъявить приезжему шаромыге не имеет права??? Надеюсь, что наказание будет суровое, а не символическое, как часто бывает для "братьев" из СНГ.
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0
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