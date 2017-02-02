В Южно-Сахалинске прошла памятная служба по жертвам расстрела людей в Воскресенском соборе

Сегодня, 9 февраля, в третью годовщину расстрела людей в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска по традиции прошла поминальная литургия. Ее возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон в сослужении духовенства.

На утреннюю службу собралось порядка 50 прихожан.

Напомним, в феврале 2014 года, в день новомучеников и исповедников РПЦ сахалинцев потрясла новость о стрельбе в Воскресенском соборе. В результате нападения погибли монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец, несколько человек были ранены.

Каждый год в этот день, 9 февраля проходят поминальное богослужение, панихида по убиенным и лития на кладбище.

В нижнем храме Воскресенского собора установлена мемориальная экспозиция, где находятся расстрелянные иконы, центральный аналой, фотографии и автобиографические данные жертв преступления.

Три года назад в этот день сотрудник охранного агентства Степан Комаров, получив служебное оружие, ворвался в храм, в котором незадолго до того закончилась литургия. В храме в тот момент были люди, но основная часть прихожан успела разойтись. По словам очевидцев, Комаров подошёл к алтарю и закричал: «Убирайтесь все отсюда!». После того, как прихожане побежали к выходу, он начал стрелять им в спины. сотрудница храма монахиня Людмила (Пряшникова), мать священника, первой сообщила о стрельбе в храме, позвонив дежурному Духовно-просветительского центра, который находится на территории собора.

Один из прихожан храма, Владимир Запорожец, просивший милостыню на паперти, вошёл в храм, пытался остановить преступника и помешать ему стрелять в людей. Степан Комаров выстрелил в него четыре раза, в результате чего Запорожец скончался на месте. Монахиня Людмила, не оказывавшая сопротивления, была расстреляна в упор, она также скончалась на месте. Затем преступник начал стрелять по иконам — Воскресения Христова, Божьей Матери "Всецарица", Владимирской Божьей Матери, Пресвятой Троицы. Кроме того, Комаров сломал крест на входе в царские врата.