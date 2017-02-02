новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске прошла памятная служба по жертвам расстрела людей в Воскресенском соборе

В Южно-Сахалинске прошла памятная служба по жертвам расстрела людей в Воскресенском соборе

Три года назад сотрудник ЧОП, получив служебное оружие, ворвался в храм

Сегодня, 9 февраля, в третью годовщину расстрела людей в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска по традиции прошла поминальная литургия. Ее возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон в сослужении духовенства.

На утреннюю службу собралось порядка 50 прихожан.

Напомним, в феврале 2014 года, в день новомучеников и исповедников РПЦ сахалинцев потрясла новость о стрельбе в Воскресенском соборе. В результате нападения погибли монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец, несколько человек были ранены.

Каждый год в этот день, 9 февраля проходят поминальное богослужение, панихида по убиенным и лития на кладбище.

В нижнем храме Воскресенского собора установлена мемориальная экспозиция, где находятся расстрелянные иконы, центральный аналой, фотографии и автобиографические данные жертв преступления.

Три года назад в этот день сотрудник охранного агентства Степан Комаров, получив служебное оружие, ворвался в храм, в котором незадолго до того закончилась литургия. В храме в тот момент были люди, но основная часть прихожан успела разойтись. По словам очевидцев, Комаров подошёл к алтарю и закричал: «Убирайтесь все отсюда!». После того, как прихожане побежали к выходу, он начал стрелять им в спины. сотрудница храма монахиня Людмила (Пряшникова), мать священника, первой сообщила о стрельбе в храме, позвонив дежурному Духовно-просветительского центра, который находится на территории собора.

Один из прихожан храма, Владимир Запорожец, просивший милостыню на паперти, вошёл в храм, пытался остановить преступника и помешать ему стрелять в людей. Степан Комаров выстрелил в него четыре раза, в результате чего Запорожец скончался на месте. Монахиня Людмила, не оказывавшая сопротивления, была расстреляна в упор, она также скончалась на месте. Затем преступник начал стрелять по иконам — Воскресения Христова, Божьей Матери "Всецарица", Владимирской Божьей Матери, Пресвятой Троицы. Кроме того, Комаров сломал крест на входе в царские врата.

Галерея
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 1
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 2
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 3
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 4
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 5
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 6
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 7
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 8
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 9
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 10
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 11
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 12
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 13
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 14
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе, Фото: 15
показать все фотографии
Памятная служба по жертвам стрельбы в Воскресенском соборе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
нападение
Люди
Архиепископ ТихонСтепан Комаров
Место
воскресенский собор
Прочее
стрельба
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Двум сахалинским девочкам нужна помощь
Двум сахалинским девочкам нужна помощь
Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе
Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 15:39
Степа там не жалуется на содержание случайно, как Брэйвик?
Ответить
+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:41
упырь тупой! надо было его там же расстрелять!
Ответить
0
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 15:45
наверное самое запоминающееся, таких идиотов редко можно найти, вряд ли его когда выпустят
Ответить
0
vladsakh
Написано сегодня, в 16:16
У человека крыша улетевшая, а ему оружие выдали. Парадокс.
Ответить
0
TROL
Написано сегодня, в 16:35
vladsakh, Да это норма...
Ответить
+2
vladsakh
Написано сегодня, в 18:02
TROL, Да как бы не норма.
Ответить
0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 16:31
Вечная память погибшим!
Ответить
+5
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:32
Земля пухом
Ответить
+3
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:25
Интересно, а герою который просил милостыню что сделали?
Ответить
0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 22:15
AlessandroD77, а Вам непременно надо, чтобы "Что нибудь сделали"?
Ответить
0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:27
У нас награды вешают друг другу чиновники уже только ща то что они есть друг у друга, чуть не целуются, твари
Ответить
0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 22:15
AlessandroD77, Верующие люди совершают поступки не ради наград.
Ответить
0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:30
Причём боевые награды!!! Нигде не написано что человек кинувшийся на ружьё как то опознан и отблагадарен.
Ответить
0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:31
Если это был чиновник был бы целый сюжет, и как минимум орден мужества был бы присвоин
Ответить
0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:41
Человек без документов не человек? Товарищи журналисты к вам обращаюсь,которые пишут,как у нас здесь живут прекрасно! Московским только дай такую тему развить и на всю страну будет известно что за человек, откуда. !
Ответить
0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 19:44
Сахалинское телевидение способно только хвалить власть и то что де фото уже произшло
Ответить
0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 22:15
AlessandroD77, Вы все только деньгами и наградами мерить можете?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Кражу телевизора в Корсакове помогла раскрыть служебная собака
Кражу телевизора в Корсакове помогла раскрыть служебная собака
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru