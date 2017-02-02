В районе Одопту опрокинулся грузовик с песком

фото очевидцев

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 9 февраля примерно в шесть часов вечера в районе месторождения Одопту в Охинском районе.

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Перевозимый в кузове песок рассыпался на проезжую часть. Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.