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В районе Одопту опрокинулся грузовик с песком
фото очевидцев

В районе Одопту опрокинулся грузовик с песком

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 9 февраля примерно в шесть часов вечера в районе месторождения Одопту в Охинском районе.

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Перевозимый в кузове песок рассыпался на проезжую часть. Люди в аварии не пострадали. 

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:12 +3
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:22
Ну это нормально!Главное что без последствий!
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+3
legkiy
Написано сегодня, в 19:45
Открытым остается вопрос ПОЧЕМУ??? не справился с управлением .... судя по фото состояние дороги оставляет желать лучшего а грузовик обут нормально даже с цепями
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