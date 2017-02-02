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Тымовчанин, убивший мать кухонным молотком, проведет в колонии 13 лет

Тымовчанин, убивший мать кухонным молотком, проведет в колонии 13 лет

От правосудия сахалинец пытался скрыться в Ванино

Собранные следственным отделом по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения 26 мая 2016 года в одной из квартир дома № 18 по улице Харитонова в Тымовском тела 37-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Следствием и судом установлено, что 25 мая между матерью и сыном возник конфликт из-за того, что тот нигде не работал. Сын взял кухонный молоток и нанес им множественные удары по голове матери. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а сын, желая уйти от ответственности, покинул Тымовское и только спустя два дня его местонахождение было установлено в Ванино в Хабаровском крае.

Приговором Тымовского районного суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:16 0
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 12:23
Расстрелять через повешение
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:29
Вот отпрыск! Лучше бы засох у ..........! На органы это живность!
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0
Nektos
Написано сегодня, в 12:42
Вот это сыночек
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+1
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:42
Молодая какая!
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+3
Elen
Написано сегодня, в 12:46
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, матери -37 сыну-23
какая-то ошибка...
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+1
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 13:01
Elen, ошибка молодости. Поэтому и взрослый сын у молодой женщины
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:05
Elen, Я тоже об этом подумала. Родила в 14 лет!?
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0
Еще 8 комментариев
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:43
Молодая какая! Как же он теперь с этим жить будет! (((
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 12:48
Выйдет практически в том же возрасте, в каком была его мать...
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+1
serega81
Написано сегодня, в 12:55
Негодяй.За убийство человека,тем более родной матери надо давать максимум,а не 13 лет.Пожизненно и точка.Власти-пересмотрите законодательство!!!
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+3
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:21
serega81, ...завтра займёмся,этим вопросом!
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:22
serega81, зачем пожизненно - за убийство матери даже расстрел это чересчур мягко. Виселица и чтобы ждал приведения приговора месяцами, чтобы от каждого шага у двери камеры сцался, чтобы каждую пайку баланды считал последней
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 13:59
Это в каких семьях такое возможно ????? Дегрот полнейший
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 14:02
Жесть. Дибилойд реально во всю голову.
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+1
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:20
Лучше бы она сделала аборт в молодости!
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+2
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