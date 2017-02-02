Тымовчанин, убивший мать кухонным молотком, проведет в колонии 13 лет

Собранные следственным отделом по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения 26 мая 2016 года в одной из квартир дома № 18 по улице Харитонова в Тымовском тела 37-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Следствием и судом установлено, что 25 мая между матерью и сыном возник конфликт из-за того, что тот нигде не работал. Сын взял кухонный молоток и нанес им множественные удары по голове матери. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а сын, желая уйти от ответственности, покинул Тымовское и только спустя два дня его местонахождение было установлено в Ванино в Хабаровском крае.

Приговором Тымовского районного суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.