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Кражу телевизора в Корсакове помогла раскрыть служебная собака
7info.ru

Кражу телевизора в Корсакове помогла раскрыть служебная собака

К моменту задержания злоумышленник успел продать похищенную технику

Вчера вечером, 8 февраля, в отдел МВД России по Корсакову с заявлением о краже обратился 61-летний местный житель. Мужчина сообщил, что пока он с супругой были в гостях у знакомых, в их квартиру проникли неизвестные и похитили телевизор стоимостью 51 тысяча рублей.

Оперативники установили, что дверь в квартиру не была взломана, на замке также не было следов отмычек, значит, она была открыта собственным ключом. Тогда сыщики обратили внимание на круг лиц, находившихся в компании потерпевших, когда те были в гостях. Как выяснилось, двое мужчин действительно покинули застолье раньше остальных.

К этому моменту на место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой. Взяв след, четвероногий сыщик уверенно прошел от квартиры потерпевших, до дома в котором проходило застолье, чем подтвердил, что злоумышленников следует искать среди гостей праздника.

Через несколько часов оперативники установили полностью всю картину произошедшего и задержали подозреваемого в совершении данного деяния – 38-летнего жителя райцентра.

Как оказалось, подозреваемый, воспользовавшись моментом, похитил ключи от квартиры из куртки заявителя и в сопровождении приятеля отправился к его квартире. Затем он незаконно проник в чужое жилище и похитил вышеуказанное имущество.

К моменту задержания злоумышленник успел продать телевизор третьему лицу за бесценок, а вырученные несколько тысяч рублей потратить на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:08 +2
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Сахалинская областьКорсаков
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:25
Собаки лучше людей стали работать ... побольше бы таких альтруистов...
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+7
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:42
Собачке вкусный обед.
Расхитителю - зелёнка и свинец.
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+5
serega81
Написано сегодня, в 15:57
Настоящий бетмен
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 16:26 Отредактированно сегодня, в 16:29
serega81, АААААААА, какой кошмАр!!!!!
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+3
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:47
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:49
Белый Мишка, он наверное свое хозяйство объявил пропавшим без вести
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 16:28
Немец - Самая Лучшая Собака на свете!!!
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+5
фeрм
Написано сегодня, в 18:25
Белый Мишка, согласен!!! и даже еще лучше
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+3
Matso
Написано сегодня, в 17:17
Не понял за столом что мало бухла было.
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+2
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 17:32
собакевич боялся пропустить новые серии "мухтара", вот и сработал по-быстрому
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 18:43
Молодец!
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+3
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