Кражу телевизора в Корсакове помогла раскрыть служебная собака

Вчера вечером, 8 февраля, в отдел МВД России по Корсакову с заявлением о краже обратился 61-летний местный житель. Мужчина сообщил, что пока он с супругой были в гостях у знакомых, в их квартиру проникли неизвестные и похитили телевизор стоимостью 51 тысяча рублей.

Оперативники установили, что дверь в квартиру не была взломана, на замке также не было следов отмычек, значит, она была открыта собственным ключом. Тогда сыщики обратили внимание на круг лиц, находившихся в компании потерпевших, когда те были в гостях. Как выяснилось, двое мужчин действительно покинули застолье раньше остальных.

К этому моменту на место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой. Взяв след, четвероногий сыщик уверенно прошел от квартиры потерпевших, до дома в котором проходило застолье, чем подтвердил, что злоумышленников следует искать среди гостей праздника.

Через несколько часов оперативники установили полностью всю картину произошедшего и задержали подозреваемого в совершении данного деяния – 38-летнего жителя райцентра.

Как оказалось, подозреваемый, воспользовавшись моментом, похитил ключи от квартиры из куртки заявителя и в сопровождении приятеля отправился к его квартире. Затем он незаконно проник в чужое жилище и похитил вышеуказанное имущество.

К моменту задержания злоумышленник успел продать телевизор третьему лицу за бесценок, а вырученные несколько тысяч рублей потратить на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.