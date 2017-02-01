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Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры

Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры

Подростки выполняют безобидные, на первый взгляд, задания кураторов из соцсетей, которые могут довести до самоубийства

В крупных городах России названия игр "Синий кит", "Тихий дом" и "Дом китов" уже давно на слуху у школьников. Теперь эта волна захлестнула и Сахалинскую область - Холмск, Долинск, Корсаков, Южно-Сахалинск. 

Прыгнуть с крыши высотки и стать свободным - такую идею пытаются донести до подростков создатели сомнительных игр в интернете.

Молодежь начинает интересоваться подозрительными играми, при чем целыми классами. Главное условие - 50 дней выполнять задания куратора, а для тех, кто дойдет до конца, подготовлено испытание, последствия которого уже не исправить.

Активисты интернет паблика ЧП Сахалин Русские СМИ пытались встретиться с «социальными» игроками. Кроме того, им удалось посетить школы Долинского района и рассказать учителям об опасной игре. 

«У нас был сигнал, что в Долинске есть девочка, которая играет. Ей поступают угрозы, за ней следят. Она  отказывалась рассказывать об этом, мы пытались с ней встретиться, но не удалось. Согласилась только на переписку»,- рассказывает администратор паблика Александр.  

В переписке сахалинка рассказала, как попала в игровую интернет-паутину. Кроме этого есть аудиозапись. На ней подросток общается со своей подругой.

«Это все построено на психологии, и они запудривают мозги. Ко мне домой приходили. Я не знаю этих людей. Они сказали, если я буду прятаться, то будет хуже»,- говорит девушка в записи.

Подобный случай в Долинске не единственный. В Южно-Сахалинске студентка также из интереса вступила в игру. Одногруппница девушки рассказывает, что на странице постоянно начали появляться соответственные игре хештеги и стихи. Студентка получала задания, но вскоре выполнять их отказалась.

«Насколько я знаю, она сейчас прекратила играть. Это же в первую очередь давит на психику. Они выбирают детей младше 16 лет, ломают психику, чтобы те совершили суицид»,- говорит студентка Диана.  

Примерно в тоже время еще один знакомый Дианы начал интересоваться игрой. Только в его случае ситуация стала более опасной. После отказа выполнять задания, студенту начали звонить и угрожать. Кураторы сообщили, что знают адрес и комнату общежития, где находится молодой человек.

«Ему неизвестный человек передал письмо с угрозами. Естественно, он испугался, пришлось удалить страницу Вконтакте и сменить номер»,- добавила девушка.  

Однако сломать психику подростка за несколько месяцев куратору удается далеко не в каждом случае.

 «Не каждый школьник пойдет на такую игру. Под угрозой ребенок, у которого нет собственного мнения, нет поддержки от родителей, или есть сложности с окружающим миром», - рассказывает Марина Власкина, педагог-психолог отдела по сопровождению замещающих семей Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.

Рекомендации для родителей, учителей и преподавателей.

1. Чаще проверяйте интернет-страницы детей в социальных сетях. Насторожить должны хештеги #Синийкит #Тихийдом #Домкитов, а также стихотворения подобной тематики.

2. Следует выстроить с подростком доверительные и открытые отношения (в случае тревоги подросток сам расскажет семье о просходящем).

3. Постарайтесь организовать с детьми живое общение, социальными сетями подростки лишь заполняют свое свободное время.

4. Проведите с ребенком беседу и сами расскажите о подобных группах и случаях. Проинформированный подросток станет меньше подвержен влиянию со стороны.

Сегодня в Сахалинской области официально зарегистрированных случаев самоубийств по вине интернет-игр не было. В следственном комитете Южно-Сахалинска пока никаких проверок не организовывали. Однако по нашей информации, в ведомстве готовы принять заявления от пострадавших, и всех тех, кто что-либо знает о подобных ситуациях в школах, колледжах и университетах.

 

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 17:47 +3
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Люди
школьники
Место
ДолинскЮжно-Сахалинск
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Комментарии
KAK_TO_TAK
Написано сегодня, в 17:55
да, по группам в вацапе уже давно информация эта прошла... а так же ссылки на профили подростков ВКонтакте, покончивших жизнь самоубийством...
Родители-БДИТЕ за своими чадами!!! Если не мы-то кто?
Всем здоровья!
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:59
Господи! Что происходит!? Мир с ума сошел! Жить страшно!
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+1
Online
Изобретательная Online
Написано сегодня, в 18:10
Только на днях разговаривали с соседкой про игру " Разбуди меня в 4:20". У неё племянница 12-ти лет и они с подружками знают про эту игру и её условия. Тебе звонят в 4:20 утра и дают задание. Ты должен его выполнить. Последнее задание -суицид.Я в шоке, если честно.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:12
Ну,тут однозначно фэбосы должны заинтересоваться,ибо это национальная безопасность.
Во-вторых,детьми чаще заниматься надо,а не заколачиванием бабла.
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+1
OkhaTheBest
Написано сегодня, в 18:12
За мной тоже бдите. Пойду под ребенка косить
, эксперимента ради
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 18:23
В школе с. Синегорска ученики играют такие игры. Родители уже начали проводить беседы с детьми.
А вообще, какой или какие идиоты придумали такие игры?
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0
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