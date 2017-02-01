Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры

Подростки выполняют безобидные, на первый взгляд, задания кураторов из соцсетей, которые могут довести до самоубийства

В крупных городах России названия игр "Синий кит", "Тихий дом" и "Дом китов" уже давно на слуху у школьников. Теперь эта волна захлестнула и Сахалинскую область - Холмск, Долинск, Корсаков, Южно-Сахалинск.

Прыгнуть с крыши высотки и стать свободным - такую идею пытаются донести до подростков создатели сомнительных игр в интернете.

Молодежь начинает интересоваться подозрительными играми, при чем целыми классами. Главное условие - 50 дней выполнять задания куратора, а для тех, кто дойдет до конца, подготовлено испытание, последствия которого уже не исправить.

Активисты интернет паблика ЧП Сахалин Русские СМИ пытались встретиться с «социальными» игроками. Кроме того, им удалось посетить школы Долинского района и рассказать учителям об опасной игре.

«У нас был сигнал, что в Долинске есть девочка, которая играет. Ей поступают угрозы, за ней следят. Она отказывалась рассказывать об этом, мы пытались с ней встретиться, но не удалось. Согласилась только на переписку»,- рассказывает администратор паблика Александр.

В переписке сахалинка рассказала, как попала в игровую интернет-паутину. Кроме этого есть аудиозапись. На ней подросток общается со своей подругой.

«Это все построено на психологии, и они запудривают мозги. Ко мне домой приходили. Я не знаю этих людей. Они сказали, если я буду прятаться, то будет хуже»,- говорит девушка в записи.

Подобный случай в Долинске не единственный. В Южно-Сахалинске студентка также из интереса вступила в игру. Одногруппница девушки рассказывает, что на странице постоянно начали появляться соответственные игре хештеги и стихи. Студентка получала задания, но вскоре выполнять их отказалась.

«Насколько я знаю, она сейчас прекратила играть. Это же в первую очередь давит на психику. Они выбирают детей младше 16 лет, ломают психику, чтобы те совершили суицид»,- говорит студентка Диана.

Примерно в тоже время еще один знакомый Дианы начал интересоваться игрой. Только в его случае ситуация стала более опасной. После отказа выполнять задания, студенту начали звонить и угрожать. Кураторы сообщили, что знают адрес и комнату общежития, где находится молодой человек.

«Ему неизвестный человек передал письмо с угрозами. Естественно, он испугался, пришлось удалить страницу Вконтакте и сменить номер»,- добавила девушка.

Однако сломать психику подростка за несколько месяцев куратору удается далеко не в каждом случае.

«Не каждый школьник пойдет на такую игру. Под угрозой ребенок, у которого нет собственного мнения, нет поддержки от родителей, или есть сложности с окружающим миром», - рассказывает Марина Власкина, педагог-психолог отдела по сопровождению замещающих семей Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.

Рекомендации для родителей, учителей и преподавателей.

1. Чаще проверяйте интернет-страницы детей в социальных сетях. Насторожить должны хештеги #Синийкит #Тихийдом #Домкитов, а также стихотворения подобной тематики.

2. Следует выстроить с подростком доверительные и открытые отношения (в случае тревоги подросток сам расскажет семье о просходящем).

3. Постарайтесь организовать с детьми живое общение, социальными сетями подростки лишь заполняют свое свободное время.

4. Проведите с ребенком беседу и сами расскажите о подобных группах и случаях. Проинформированный подросток станет меньше подвержен влиянию со стороны.

Сегодня в Сахалинской области официально зарегистрированных случаев самоубийств по вине интернет-игр не было. В следственном комитете Южно-Сахалинска пока никаких проверок не организовывали. Однако по нашей информации, в ведомстве готовы принять заявления от пострадавших, и всех тех, кто что-либо знает о подобных ситуациях в школах, колледжах и университетах.