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Подросток из Макарова похитил деньги у застрявшей в сугробе автомобилистки
Спокойно.ру

Подросток из Макарова похитил деньги у застрявшей в сугробе автомобилистки

Перед кражей парень пытался помочь женщине выбраться из снежного плена

Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД, прибывшие в Макаровский район для оказания практической помощи своим коллегам, раскрыли кражу денежных средств, совершенную в конце минувшего года.

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 УК РФ (кража). В ходе предварительного следствия установлено, что в тот день 50-летняя местная жительница, передвигаясь на своем автомобиле по улицам райцентра, застряла на дороге. В попытках выбраться из снежного плена она съехала на обочину.

Проезжавшие мимо трое молодых людей решили прийти женщине на выручку. Одному из них автоледи уступила свое водительское сиденье, полагаясь на опыт парня, а сама  в это время осталась на улице. Молодой человек, будучи в салоне иномарки, заметил дамскую сумочку с кошельком, из которого он похитил 70 тысяч рублей.

Так и не сумев помочь заявительнице, компания отправилась дальше по своим делам. Когда женщина узнала о случившемся, то сообщила в макаровский отдел полиции.

В ходе проведения разыскных мероприятий областные оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний макаровчанин, судимый в позапрошлом году за совершение кражи. Также известно, что юноша состоит на учете в ПДН.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:14 +4
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 15:17
Шустрый малый!
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+10
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:18
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+9
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О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 15:33
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+8
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Black65 Online
Написано сегодня, в 15:19
Вокруг одни французы
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+7
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 15:20
Ну и новости, то на свадьбе жениха обворовали, то деньги украли, то весь вечер кулаком тетку били, то повесился кто, да еще и яиц дефицит....
Повеселее ничего нет?
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+4
MrFreeman
Написано сегодня, в 17:09
EBIN, СеХс, страх и смерть - главные новости в так называемых СМИ. Они утверждают, что людЯм это интересно. На самом деле деградируют сами, и в деградацию затягивают простых людей.
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0
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 15:26
А даме будет что ни будь за передачу руля человеку не имеющему водительских прав?
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+6
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 15:31
Klukva_Vik, Вроде как посидеть за рулем не кто не запрещал еще)
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+4
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 15:41
Matso, он же не просто сидел)))
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 16:00
Klukva_Vik, вопрос конечно интересным
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+2
Еще 1 комментарий
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 15:32
Дама сама без мозгов походу... дала руль какому то малому, зная, что у неё в иашине в кошельке деньги достаточно не малые... одна слишком глупая, а другой слишком умный... капец..
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+8
mogilesha
Написано сегодня, в 15:42
Ankaiztanka, им бы жить вместе )))
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+6
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 15:52
mogilesha,
идеальный симбиоз
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+5
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:46
состава притупления,. Исправьте.
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:46
Ну могла бы сумку в руки взять! Все приходит с опытом!
А этому уроду руки отрубить!!!
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+5
vladsakh
Написано сегодня, в 16:07
Вот это помог.
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+3
Vladis
Написано сегодня, в 16:29
" помощники " ......
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0
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 16:48 Отредактированно сегодня, в 16:51
Надо же быть такой дурой (другого слова не найду) - пустить за руль не понять кого. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Не можешь ездить?! Зачем берёшься? Научилась только на педальки нажимать. Варила бы лучше борщи, толку больше было бы.
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+2
lakostochka
Написано сегодня, в 16:52
Вот такое вот, подрастает, Наше будущее!!!!
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+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 17:10
Портить жизнь дураку не надо. Вспомните фильм "Путь", где снимаются известные спортсмены. Оступился парень, так взяли его на поруки, в секцию завели, воспитывать начали через спорт. Сейчас такого нет. Украл - в тюрьму.
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:34
"Расстрэлять."
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0
Online
Rolex Online
Написано сегодня, в 18:17
тимуровцы..
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