Подросток из Макарова похитил деньги у застрявшей в сугробе автомобилистки

Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД, прибывшие в Макаровский район для оказания практической помощи своим коллегам, раскрыли кражу денежных средств, совершенную в конце минувшего года.

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 УК РФ (кража). В ходе предварительного следствия установлено, что в тот день 50-летняя местная жительница, передвигаясь на своем автомобиле по улицам райцентра, застряла на дороге. В попытках выбраться из снежного плена она съехала на обочину.

Проезжавшие мимо трое молодых людей решили прийти женщине на выручку. Одному из них автоледи уступила свое водительское сиденье, полагаясь на опыт парня, а сама в это время осталась на улице. Молодой человек, будучи в салоне иномарки, заметил дамскую сумочку с кошельком, из которого он похитил 70 тысяч рублей.

Так и не сумев помочь заявительнице, компания отправилась дальше по своим делам. Когда женщина узнала о случившемся, то сообщила в макаровский отдел полиции.

В ходе проведения разыскных мероприятий областные оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний макаровчанин, судимый в позапрошлом году за совершение кражи. Также известно, что юноша состоит на учете в ПДН.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.