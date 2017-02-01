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Гость на свадьбе в Александровске-Сахалинском обворовал молодоженов
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Гость на свадьбе в Александровске-Сахалинском обворовал молодоженов

Вместо невесты молодой человек похитил сотовый телефон жениха

В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район».

Сотрудники полиции  во время работы по поступившему заявлению установили всех участников праздника, пришедших в тот день. Среди гостей оказался 21-летний житель райцентра, попадавший ранее в поле зрения полиции. В декабре 2016 года Александровск-Сахалинский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ в размере 240 часов. Установлено, что подсудимый завладел банковской картой и в дальнейшем совершил хищение денежных средств, находящихся на счете этой карты в сумме 11 000 рублей.

Таким образом, учитывая биографию указанного гражданина, круг подозреваемых лиц замкнулся. Вскоре версия сыщиков подтвердилась. Как оказалось, злоумышленник похитил гаджет и пользовался им в личных нуждах. Полицейские изъяли украденное имущество и приобщили его к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам состава притупления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В дальнейшем сотовый телефон будет возвращен законному владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 +4
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свадьбакража
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:46
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+7
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 14:52
Ну конечно в полицию позвонил
телефон с номерами гостей то тю-тю
ушел.
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+9
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:53
Вот так поздравил молодых!
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 14:54
А чем здэсь 11 тыщ??
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:08
jkmu, Рецидивист, можно всё на них вешать...
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+4
leksoos13
Написано сегодня, в 15:08
jkmu, эт видимо из предыдущей статьи по которой осужден в декабре 16. А тут налицо рецидив уже
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+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 15:01
интересно гость был со стороны жениха или невесты?
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+9
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:08
вот поэтому нужно приглашать не лишь бы куча народу,а только тех,кого знаешь сам лично.
А то придут,пожрут,наср..т,трубу украдут,наблюют,а в конвертах 20 копеек.)))))))))
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+11
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:09
Свадебный сюрприз
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+5
Online
О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 15:15
Крыса!
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+8
vladsakh
Написано сегодня, в 16:04
Хороший гость.
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+6
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 16:40
vladsakh, хвостатые :)))
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+4
924188
Написано сегодня, в 16:16
за крысятничество спросить как с понимающего.
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:29
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек"
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 16:33
Неужели и такое бывает ? Прям как то не верится ! Пришел на мероприятие и там же умыкнул чужую вещь ? Дааааа .... Что происходит
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0
фeрм
Написано сегодня, в 17:00
"Вместо невесты молодой человек похитил сотовый телефон жениха" - это пять. всегда говорил, что новостники АСТВ молодцы такие, юмористы бгг
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+2
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