Гость на свадьбе в Александровске-Сахалинском обворовал молодоженов

В конце минувшего года в Александровск-Сахалинском молодожены отмечали дома второй день бракосочетания. На торжество пришло множество гостей, чтобы поздравить пару. Когда все тосты были позади и гости разошлись, супруг заметил, что у него пропал сотовый телефон. О случившемся потерпевший сообщил в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район».

Сотрудники полиции во время работы по поступившему заявлению установили всех участников праздника, пришедших в тот день. Среди гостей оказался 21-летний житель райцентра, попадавший ранее в поле зрения полиции. В декабре 2016 года Александровск-Сахалинский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ в размере 240 часов. Установлено, что подсудимый завладел банковской картой и в дальнейшем совершил хищение денежных средств, находящихся на счете этой карты в сумме 11 000 рублей.

Таким образом, учитывая биографию указанного гражданина, круг подозреваемых лиц замкнулся. Вскоре версия сыщиков подтвердилась. Как оказалось, злоумышленник похитил гаджет и пользовался им в личных нуждах. Полицейские изъяли украденное имущество и приобщили его к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам состава притупления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В дальнейшем сотовый телефон будет возвращен законному владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.