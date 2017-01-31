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Револьвер и патроны изъяли полицейские у невельчанина
sama-sama-sama.ru

Револьвер и патроны изъяли полицейские у невельчанина

Несколько патронов хранил у себя дома и молодой охинец

6 февраля в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал» сотрудники сахалинской полиции выявили и пресекли два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Невельскому району получили информацию о том, что местный житель хранит у себя пистолет и патроны. Они осмотрели квартиру 43-летнего мужчины. В одной из комнат полицейские обнаружили револьвер 22 калибра и 8 спортивно-охотничьих патронов.  Найденное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские Охи в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был осмотрели жилье 24-летнего охинца. В спальне правоохранители обнаружили и изъяли 6 патронов калибра 7,62 мм, сейчас они направлены на исследование. По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:32 +1
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Написано сегодня, в 14:43
Невельский ковбой
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