Жительница Невельска осуждена за избиение полицейского

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Невельский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23 летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что 8 августа 2016 года инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Невельскому городскому округу, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил для проверки документов автомобиль «Тойота –Кроун». Подсудимая, находящаяся на пассажирском месте, вышла из автомобиля и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сотруднику полиции не менее четырех ударов руками в область головы, и не менее одного удара рукой в область лица.



В ходе судебного разбирательства девушка признала себя виновной в совершении преступления в полном объеме, раскаялась в содеянном и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.



Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, принимая во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное заглаживание потерпевшему морального вреда, приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс рублей.



Приговор в законную силу не вступил.