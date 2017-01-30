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Жительница Невельска осуждена за избиение полицейского
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Жительница Невельска осуждена за избиение полицейского

Женщина приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей

Невельский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23 летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Суд установил, что 8 августа 2016 года инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Невельскому городскому округу, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил для проверки документов автомобиль «Тойота –Кроун». Подсудимая, находящаяся на пассажирском месте, вышла из автомобиля и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сотруднику полиции не менее четырех ударов руками в область головы, и не менее одного удара рукой в область лица. 

В ходе судебного разбирательства девушка признала себя виновной в совершении преступления в полном объеме, раскаялась в содеянном и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, принимая во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное заглаживание потерпевшему морального вреда, приговорил подсудимую к  штрафу в размере 100 тыс рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:29 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:31
Мир перевернулся.)))девку надо был простить и просто взять в СОБР.))))такую энергию да в мирное русло.)))
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+7
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 16:36
Девке надо было Медаль дать. А если сотрудник СИЛОВОГО ведомства не может справиться с Девушкой, значит надо провести тренаж по самообороне. Добровольное заглаживание морального вреда это Свидание? оО или обещание больше не бить в голову?! Оо.
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:46
Breaking_news,
да чувак просто нарывался,чтобы потом была показательная порка,не более...
если она не спортсменка боевых искусств.то скрутить её как два пальца об асфальт...
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:51
Добрый человек, .....но факт на лицо или на лице у полицМэна!
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:56
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+2
Еще 1 комментарий
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:36
Её как раз надо было простить,а того дрища уволить, как не прошедшего переаттистацию
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:38
укол от бешенства ей! неадекватная. девушка 23 года кидается на полицейского. ужас!
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+1
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 16:39
Не мытьём так катаньем,но деньги "отжали"!
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+6
Маргарита
Написано сегодня, в 16:49
А полицейский стоял и принимал удары. И считал про себя сколько уже ему накапало в карман морального вреда.
Что это за стражи порядка, которые справится не могут с девчонками
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 17:03
Маргарита, там молодой инспектор был, не готов ещё, наверное, к сопротивлению
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+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:06
Маргарита, ну вообще то мужчины не бьют дам
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:20
Натали))),
а в кармане мобила орала:"Младший лейтенант,мальчик молодой..."
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+5
Еще 4 комментария
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:01
Дамы избивают кавалеров полицейских! Дожили!!!
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:21
nikolayppu,
раньше звучало:Дамы приглашают кавалеров...теперь дамы избивают кавалеров.)))
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+3
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:37
Добрый человек, не просто кавалеров, а ещё полицейских, которые должны нас защищать!!!
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0
Tanya1003
Написано сегодня, в 17:34
От одного заголовка смешно становится
Это же что за полицейский
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:42
Написано: "...добровольное заглаживание потерпевшему морального вреда,...".

А конкретнее можно?
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 17:44
"И тут он раскрылся" (с) боксеры
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0
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