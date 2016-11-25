Жительница Корсакова предстанет перед судом за убийство сожителя

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, следствием установлено, что обвиняемая жила с 34-летним сожителем и его матерью в одной квартире. 24 ноября 2016 года они втроем употребляли спиртные напитки. Вечером женщины уснули, потерпевший оставался за столом. Ночью сожительница проснулась, прошла на кухню, где между ней и сожителем возник конфликт в результате которого женщина взяла кухонный нож и предупредила сожителя о том, чтобы он к ней не подходил. Однако, потерпевший не послушал женщину и стал приближаться к ней. Тогда женщина ударила его два раза ножом в грудную клетку. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.