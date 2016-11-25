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Жительница Корсакова предстанет перед судом за убийство сожителя

Жительница Корсакова предстанет перед судом за убийство сожителя

Она зарезала мужчину, пока его мать спала

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, следствием установлено, что обвиняемая жила с 34-летним сожителем и его матерью в одной квартире. 24 ноября 2016 года они втроем употребляли спиртные напитки. Вечером женщины уснули, потерпевший оставался за столом. Ночью сожительница проснулась, прошла на кухню, где между ней и сожителем возник конфликт в результате которого женщина взяла кухонный нож и предупредила сожителя о том, чтобы он к ней не подходил. Однако, потерпевший не послушал женщину и стал приближаться к ней. Тогда женщина ударила его два раза ножом в грудную клетку. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:11 +2
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убийство
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Корсаков
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:19
и снова синька....
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:25
Добрый человек, а это главный атрибут застолья! виновник, так сказать)
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:19
вот бабы дикие!
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0
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:49
Дааа... Слов нет...
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+4
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serega81 Online
Написано сегодня, в 17:53
Господи!!!!! Избавь народ от пьянства!!!!
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0
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senchick Online
Написано сегодня, в 17:59
Прочитал раз,.... прочитал два...., и кажется статьи 105-ой в палочной системе праворганах не хватало....
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