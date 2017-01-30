Житель Ноглик до смерти избил бывшую сожительницу

Delfi

В компании он целый вечер бил женщину кулаком по голове и телу

Следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено по факту смерти 28 октября 2016 года в реанимационном отделении Ногликской ЦРБ 27-летней жительницы пгт. Ноглики, которая 21 октября 2016 года была госпитализирована в больницу с телесными повреждениями.

По версии следствия, 18 октября обвиняемый пришел в гости к своей бывшей сожительнице, где уже находилась компания. В ходе распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и обвиняемым произошел конфликт, в результате которого последний в течение вечера наносил девушке удары кулаком по голове и другим частям тела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.