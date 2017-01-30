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Житель Ноглик до смерти избил бывшую сожительницу
Delfi

Житель Ноглик до смерти избил бывшую сожительницу

В компании он целый вечер бил женщину кулаком по голове и телу

Следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено по факту смерти 28 октября 2016 года в реанимационном отделении Ногликской ЦРБ 27-летней жительницы пгт. Ноглики, которая 21 октября 2016 года была госпитализирована в больницу с телесными повреждениями.

По версии следствия, 18 октября обвиняемый пришел в гости к своей бывшей сожительнице, где уже находилась компания. В ходе распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и обвиняемым произошел конфликт, в результате которого последний в течение вечера наносил девушке удары кулаком по голове и другим частям тела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:34 +2
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 20:37
Да что с людьми происходит!
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+3
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 20:38
Вот дибил!Это чем надо руководствоваться чтоб весь вечер долбить кулаком по голове.Видно не обошла его в детстве Чернобыльская авария стороной!
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+5
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 21:52
PATRO, а звезда эта терпела и молчала. Выгнала бы и все дела.
Гости тоже хорошы
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 20:39
Идиот ! И что вы течении всего вечера никто из " компании " не мог пресечь его действия ? Или всем было " фиолетово " ?
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 20:41
Vladis, все были фиолетовые скорее всего...
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 20:41 Отредактированно сегодня, в 20:41
Мужчина, поднявший руку на женщину - не мужчина. Хотя для меня алкоголичка и не совсем женщина...
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+5
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 20:44 Отредактированно сегодня, в 20:46
-а не компания...((((
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:59
Дааа.... Вот это "гости"... Нет слов....
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+3
serega81
Написано сегодня, в 21:13
Очередной синяк натворил делов
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+1
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 21:16
Вот благодаря таким упырям строится мнение о русских в мире. За бугром конечно тоже всего хватает, но мы прославились "боярышником" явно из-за нищеты простого народа, при наших то богатствах...
В России будет порядок только тогда когда будет элементарный достаток у простых людей...
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 21:18 Отредактированно сегодня, в 21:19
Бедная женщина. Молодая еще. Одного не понимаю, почему она разрешила избивать себя целый вечер! Не от одного же удара он ее убил. И где была компания...
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 21:26
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, читайте внимательно! В ходе распития... а там и компании фиолетово, и между "бывшими" не понятно что и как!
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 21:47
Синька....
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 21:53
Опять алкоголь
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0
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