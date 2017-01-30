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Жилой дом потушили пожарные в Дальнем
видео очевидцев

Жилой дом потушили пожарные в Дальнем

Огонь вспыхнул днем 5 февраля

5 февраля в 15.00 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о том, что произошел пожар в жилом доме, расположенном в Дальнем на улице Садовой, 36.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 8 минут. 

По словам очевидцев, возгорание произошло от бойлера.

Пожар был локализован в 15.15, а в 16.02 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:45 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 09:46
Жаль погорельцев.....
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:59
Слава Богу все живы!
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