видео очевидцев
Жилой дом потушили пожарные в Дальнем
Огонь вспыхнул днем 5 февраля
5 февраля в 15.00 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что произошел пожар в жилом доме, расположенном в Дальнем на улице Садовой, 36.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 8 минут.
По словам очевидцев, возгорание произошло от бойлера.
Пожар был локализован в 15.15, а в 16.02 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 09:46
Жаль погорельцев.....
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Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:59
Слава Богу все живы!
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