Женщина и пятилетний ребенок пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

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4 февраля в 14:15 неустановленный водитель, управляя автомобилем SНААNХI SХ, двигался в южном направлении по улице Красная Речка в Южно-Сахалинске. В районе нерегулируемого перекрестка с улицей Второй Заречной он не уступил дорогу автомобилю Nissan Terrano, произошло столкновение.

Затем SНААNХI SХ наехал на опору городского электроосвещения, расположенную с юго-западной стороны перекрестка, и съехал в западный кювет.

Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, в результате ДТП пассажиры автомобиля Nissan Terrano 52 – летняя женщина и 5 – летний ребенок получили телесные повреждения.

В нарушение ПДД РФ, водитель SНААNХI SХ скрылся с места ДТП.

По данному факту проводится проверка.