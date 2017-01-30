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Женщина и пятилетний ребенок пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
kmv.gorodskoitelegraf.ru

Женщина и пятилетний ребенок пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Виновник скрылся с места происшествия

4 февраля в 14:15 неустановленный водитель, управляя автомобилем SНААNХI SХ, двигался в южном направлении по улице Красная Речка в Южно-Сахалинске. В районе нерегулируемого перекрестка с улицей Второй Заречной он не уступил дорогу автомобилю Nissan Terrano, произошло столкновение.

Затем SНААNХI SХ наехал на опору городского электроосвещения, расположенную с юго-западной стороны перекрестка, и съехал в западный кювет.

Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, в результате ДТП пассажиры автомобиля Nissan Terrano 52 – летняя женщина и 5 – летний ребенок получили телесные повреждения.

В нарушение ПДД РФ, водитель SНААNХI SХ скрылся с места ДТП.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:20 0
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:25
Взбесились что-ли? Авария за аварией
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:26
Вот дичь!
Пострадавшим поправки.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:31
С ума сойти, ни дня без аварий! Куда гонят, то, на тот свет торопятся что ли?
Пострадавшим выздоровления!
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