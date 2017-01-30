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Два водителя не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Младен Ириолов

Два водителя не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный свет

Авария произошла сегодня, 6 февраля в 12-ом часу дня на перекрёстке улиц Амурской и Пограничной. Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный сигнал светофора. Правда с разных улиц. Управлявший УАЗом двигался вверх по Пограничной, а дама за рулём микроавтобуса выезжала с Амурской. Кто из водителей говорит неправду, предстоит выяснить. В результате аварии ни кто не пострадал. Автомобили получили серьёзные повреждения.

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Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 14:26 +1
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:30
Оба на зелёный...... Прикооольно :):):)
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+5
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:35
Дальтоники?
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+3
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:36
Ну конечно! Конечно оба на зеленый, а как же еще?! Там просто светофор поставили недавно и водители еще не привыкли к тому что он есть, елут по привычке
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+4
lakostochka
Написано сегодня, в 15:03
Nektos, ну даже если и недавно и едут по привычке, всё-равно главная улица Пограничная! Женщина всяко должна была пропустить... Не, ну у обоих зелёный свет - это интересно!
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0
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 15:15
lakostochka, да согласна с Вами, видимо хотела проскочить, как всегда, а в оправдание свое говорит что тоже на зеленый
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+1
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 14:39
Не люблю Южный только из-за этой движухи. По Холмску едешь, спокойно, одной рукой рулишь
А к вам приезжаешь, все, руки на 10 и 2 часа, голова вертится туда-сюда, глаза разбегаются, музыку тише делаешь. Кароч стресс
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+4
Online
Qwerty Online
Написано сегодня, в 14:43
Black65, а еще глаза нужно как у краба делать, чтоб в обе стороны смотреть одновременно)))
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+7
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 14:44
Qwerty, ну)))
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+2
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:01
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:48
Порошенко виноват.
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 16:10
Добрый человек, БезТрампса не обошлось.
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:27
vladsakh,
ЦРУ тоже))
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0
rumlod
Написано сегодня, в 14:48
у кого то было зеленей.....
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+1
NikitaKazz
Написано сегодня, в 15:06
ну да.. Один на зеленеющий красный, второй на краснеющий зеленый.
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+2
angyskh
Написано сегодня, в 15:11
Что на это скажут сторонники установки светофоров на каждом перекрестке?
Какое уже дтп там со светофором?
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 16:10
Кто бы сомневался, само собой у всех зеленый.
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0
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