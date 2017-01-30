Младен Ириолов
Два водителя не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный свет
Авария произошла сегодня, 6 февраля в 12-ом часу дня на перекрёстке улиц Амурской и Пограничной. Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный сигнал светофора. Правда с разных улиц. Управлявший УАЗом двигался вверх по Пограничной, а дама за рулём микроавтобуса выезжала с Амурской. Кто из водителей говорит неправду, предстоит выяснить. В результате аварии ни кто не пострадал. Автомобили получили серьёзные повреждения.
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6 дтп
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ЦРУ тоже))
Какое уже дтп там со светофором?