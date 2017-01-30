В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов
ДТП зарегистрировали камеры наблюдения
ДТП произошло на улице Советской в Ногликах 4 февраля примерно в 16:20.
По словам местных жителей, две молодые девушки переходили дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки ехал на большой скорости, он не смог вовремя затормозить, чтобы не сбить пешеходов, автомобилисту пришлось вывернуть руль и врезаться в сугроб.
В ГИБДД автомобилист не обращался.
ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения (смотрите в верхнем левом углу):
Ну бабы! ну курицы! что мозги дома оставили! и пошли дальше! жесть!