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В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов

В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов

ДТП зарегистрировали камеры наблюдения

ДТП произошло на улице Советской в Ногликах 4 февраля примерно в 16:20.
 
По словам местных жителей, две молодые девушки переходили дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки ехал на большой скорости, он не смог вовремя затормозить, чтобы не сбить пешеходов, автомобилисту пришлось вывернуть руль и врезаться в сугроб.
 
В ГИБДД автомобилист не обращался.
 
ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения (смотрите в верхнем левом углу):      
          
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:25 +4
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Комментарии
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 12:32
Пешеходы тоже, как олени!
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+2
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:33
Да на крышу их надо было куриц тупорылых.
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+3
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 12:41
Пешеходы какие-то бесстрашные. Водителю конечно повезло, что не зацепил их, и столб тоже.
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+1
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:16
Black65, это курицам повезло, что он решил в сугроб.
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+1
ИринаХ
Написано сегодня, в 12:43
Молодец что быстро сориентировался и ни кто не пострадал... про пешеходов промолчу
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+1
Online
MamaTamerlana Online
Написано сегодня, в 12:48
И главное дальше пошли курицы как ни в чем не бывало..Да даже если б и не при чем были, хоть подбежали посмотрели может помощь вызвать надо было..
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+1
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:16
MamaTamerlana, КУРА че еще (
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:57
Водитель молодец! но тоже, ехал на большой скорости!
Ну бабы! ну курицы! что мозги дома оставили! и пошли дальше! жесть!
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0
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