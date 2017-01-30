В Ногликах иномарка врезалась в сугроб, чтобы не сбить пешеходов

ДТП произошло на улице Советской в Ногликах 4 февраля примерно в 16:20.

По словам местных жителей, две молодые девушки переходили дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки ехал на большой скорости, он не смог вовремя затормозить, чтобы не сбить пешеходов, автомобилисту пришлось вывернуть руль и врезаться в сугроб.

В ГИБДД автомобилист не обращался.

ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения (смотрите в верхнем левом углу):