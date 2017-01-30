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Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
фото и видео очевидцев

Ученица автошколы сбила женщину в Холмске

Уходя от столкновения, "Нива" залетела на сугроб

ДТП произошло сегодня, 6 февраля примерно в 13:05 в Холмске на улице Победы в районе Сахалинского морского пароходства, лицея "Надежда". Учебный автомобиль сбил женщину и залетел на сугроб.

По словам инструктора, находившегося рядом с ученицей во время ДТП, их "Ниву" "подрезала" иномарка. Девушка за рулем, чтобы избежать столкновения прижалась к правой обочине. Колеса оставались на проезжей части, но автомобиль задел бампером пенсионерку, стоящую на самом краю обочины.

Еще больше испугавшись, ученица вывернула руль, и автомобиль залетел на сугроб.

Все произошло за считанные секунды.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Автомобиль, "подрезавший" учебную машину, скрылся с места происшествия.

На месте работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Галерея
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске, Фото: 1
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске, Фото: 2
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске, Фото: 3
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:10 +3
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:12
Ептить! на учебке едешь и так страшно, а тут еще и подрезают.
Пострадавшей поправки.
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 14:15
Экзамен не сдала!
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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:19
КиР84, .... и правА не получила ))))
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+3
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:21
Для чего нужен был инструктор не понятно....
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+6
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 14:27
senchick, а что он тут мог сделать?
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+3
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:33
Klukva_Vik, у инструктора есть педали дублеры, мог выровнить ситуацию
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+6
TROL
Написано сегодня, в 14:33
Klukva_Vik, а зачем ему дополнительные пидали?
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+3
Еще 10 комментариев
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:31
Бабуське выздоровления.

https://yadi.sk/i/ZwT2HkP73D6BnF
чёт вспомнилось.)))
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+3
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:57
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:13
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0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:34
Инструктора уволить-не владеет ситуацией.Девушка прошла боевое крещение.На всю жизнь запомнит.Пострадавшей-здоровья.
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+6
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Qwerty Online
Написано сегодня, в 14:48
Я извиняюсь, но какая то ущербная эта учебная машина. Эта нива точно является официальным транспортным средством для накатки часов вождения? Такое ощущение, что это обычный автомобиль, со знаком "У" без дублера тормоза у инструктора.
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+8
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:51
Qwerty, да, этот крокодил учебная машина) вы жигули не видели еще)
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0
Online
Qwerty Online
Написано сегодня, в 14:55
Masenkaya, Я просто привык, что в Южно-Сахалинске "модные" автомобили при автошколах ездят))
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+6
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:57
Qwerty, да, вамс больше повезло, а мы на нивах учимся)
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0
Еще 6 комментариев
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 14:53
на учебную не похожа.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:11
Не могу понять и объяснить одно: почему на каждой учебной машине в 21-м веке не стоит один пусть хреновый РЕГИСТРАТОР?! Это и учебная база для новеньких, и пособие, и практикум. Основать свою школу, что ли?
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+7
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 15:14
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+5
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:32
НюНик_просто_Анна, НюНикПроАвТо (с) !?
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+2
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