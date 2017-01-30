Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Уходя от столкновения, "Нива" залетела на сугроб
ДТП произошло сегодня, 6 февраля примерно в 13:05 в Холмске на улице Победы в районе Сахалинского морского пароходства, лицея "Надежда". Учебный автомобиль сбил женщину и залетел на сугроб.
По словам инструктора, находившегося рядом с ученицей во время ДТП, их "Ниву" "подрезала" иномарка. Девушка за рулем, чтобы избежать столкновения прижалась к правой обочине. Колеса оставались на проезжей части, но автомобиль задел бампером пенсионерку, стоящую на самом краю обочины.
Еще больше испугавшись, ученица вывернула руль, и автомобиль залетел на сугроб.
Все произошло за считанные секунды.
В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Автомобиль, "подрезавший" учебную машину, скрылся с места происшествия.
На месте работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Пострадавшей поправки.
https://yadi.sk/i/ZwT2HkP73D6BnF
чёт вспомнилось.)))