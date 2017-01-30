Ученица автошколы сбила женщину в Холмске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 6 февраля примерно в 13:05 в Холмске на улице Победы в районе Сахалинского морского пароходства, лицея "Надежда". Учебный автомобиль сбил женщину и залетел на сугроб.

По словам инструктора, находившегося рядом с ученицей во время ДТП, их "Ниву" "подрезала" иномарка. Девушка за рулем, чтобы избежать столкновения прижалась к правой обочине. Колеса оставались на проезжей части, но автомобиль задел бампером пенсионерку, стоящую на самом краю обочины.

Еще больше испугавшись, ученица вывернула руль, и автомобиль залетел на сугроб.

Все произошло за считанные секунды.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Автомобиль, "подрезавший" учебную машину, скрылся с места происшествия.

На месте работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.