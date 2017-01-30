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Полицейский пес помог задержать серийных воров-домушников в Южно-Сахалинске

Полицейский пес помог задержать серийных воров-домушников в Южно-Сахалинске

Преступники выносили ценное имущество, когда хозяева домов отлучались на работу

В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летнего мужчины. Гражданин сообщил, что из его частного дома похитили телевизор, игровую приставку и DVD-плеер. Сумма ущерба, причинённого заявителю от действий злоумышленников, составила более 40 тысяч рублей.

На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Служебно-разыскная собака, взяв след, прошла с кинологом около 1 километра и вывела полицейских на двоих мужчин. При виде стражей правопорядка злоумышленники, настигнутые с поличным, не стали оказывать сопротивления, понимая, что таким образом только усугубят свое положение. Для дальнейшего разбирательства мужчины были доставлены в городское управление полиции, где дали признательные показания и сознались в иных преступлениях. 

Полицейские считают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению пяти аналогичных краж. Как правило, похитители действовали по отработанной схеме. Они выжидали, когда хозяева уйдут из дома, затем разбивали подручными средствами оконное стекло и проникали в жилище, откуда похищали различные ценности. В одном случае им удалось похитить имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей, в другом более 150 тысяч рублей. Среди похищенных вещей фигурировали снегоуборочная машина, бензопила, электростанция  и другие строительные предметы. В дальнейшем подозреваемые относили украденное в тайники, а какие-то предметы сбывали прохожим на улице.

В результате проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий часть похищенного полицейские изъяли, местонахождение остального в настоящее время устанавливается.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Известно, что один из задержанных ранее был осужден за убийство, другой за грабеж и кражу. Оба нигде не работают и проживают в городе Корсакове. В отношении 41-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 37-летний гражданин заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:04 0
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:20
Собачку накормить!
Воришек расстрэлять.
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+6
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:29
А что собака то такая худая!!!
Молодец песик)
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 15:50
Молодец!Хороший пёс!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:03
Зачет.
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0
babaj
Написано сегодня, в 16:07
Дураки,нечего было воровать колбасу.)))
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0
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