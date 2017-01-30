Крыша жилого дома загорелась в Ногликах

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Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны 5 февраля в 01.12.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши трехквартирного деревянного дома.

Пожар был локализован в 03.10, а в 06.00 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 14 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.