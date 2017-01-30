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Крыша жилого дома загорелась в Ногликах
VitebskCity

Крыша жилого дома загорелась в Ногликах

Пожар произошел ночью 5 февраля

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны 5 февраля в 01.12. 

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минуты. К моменту прибытия  первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши трехквартирного деревянного дома.  

Пожар был локализован в 03.10, а в 06.00 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 14 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:10 0
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:56
Да что же это все горит.
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