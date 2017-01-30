Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске

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5 февраля в 14:40 52–летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Delica, двигался в западном направлении по улице Больничной в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, в районе перекрестка с улицей Комсомольской, при повороте налево водитель не уступил дорогу пешеходу с детской коляской, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка наехала на коляску.

В результате ДТП годовалый ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.