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Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Больничной 5 февраля
5 февраля в 14:40 52–летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Delica, двигался в западном направлении по улице Больничной в Южно-Сахалинске.
Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, в районе перекрестка с улицей Комсомольской, при повороте налево водитель не уступил дорогу пешеходу с детской коляской, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка наехала на коляску.
В результате ДТП годовалый ребенок получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:10
я бы его убила прям там на месте! эти водятлы вообще охренели!
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:10
операцию ему на глаза надо делать видимо. Обшиты чем-то
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+2
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serega81 Online
Написано сегодня, в 11:15
Вот казел!!!! Пусть оплачивает лечение и моральный вред!!!
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+5
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Black65 Online
Написано сегодня, в 11:17
Жесть капец
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0
Яночка
Написано сегодня, в 11:27
Придурок. Порвала бы на месте козла.
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+3
Stage
Написано сегодня, в 11:30
Как по больничной в западном направлении и еще поворот налево, когда я проезжал там и видел эту делику после дтп и она стояла мордой на север. Как так?
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 12:34
Stage, может развернуло его?
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0
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^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 12:04
Трудно представить что пережил ребеночек...(((
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+2
AlbinaBengalskaya
Написано сегодня, в 12:15
Уверена, что водитель не собирался умышленно давить ребенка. Мог не успеть затормозить - пешеходы, особенно с колясками, порой внезапно выпрыгивают на проезжую часть, забывая, что машину тормозит не сразу, даже при низкой скорости, особенно в условиях гололёда. Повороты налево особая тема: часто бывает так, что на переходе никого нет, водитель стремится побыстрее повернуть, чтобы успеть до приближения встречки, и тут на переход выпрыгивает пешеход, до этого никак не обозначавший намерений переходить. Ответственности с водителя не снимаю, но она есть и у отца, который не обеспечил ребенку безопасность при переходе. И уж рвать и убивать точно никого не стоит. Стоит быть внимательнее, и не только водителям, но и пешеходам. И помнить, что дорожный знак, разметка, светофоры и т.д. НЕ обеспечивают безопасность. Они всего лишь указывают на возможность действия. А чтобы сохранить голову, надо ею почаще крутить в разные стороны и думать.
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 12:39
Водятел слепошарый
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0
yur
Написано сегодня, в 12:57
А где на перекрёстке Больничная и Комсомольская нерегулируемый пешеходный переход?
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0