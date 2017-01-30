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"Тойота" протаранила пять автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске
Младен Ириолов

"Тойота" протаранила пять автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске

Со слов очевидцев, виновник аварии пребывал в неадекватном состоянии

В понедельник, 6 февраля в первом часу дня на пересечении улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске водитель «Тойоты Висты» по неизвестным причинам решил на большой скорости проехать по встречной полосе. В итоге он по очереди столкнулся с пятью автомобилями. Окончательно машина смогла остановиться, пробив колесо о встречный внедорожник и машины такси.

В результате ДТП никто не пострадал. Со слов очевидцев, водитель и все сидевшие в салоне легковой «Тойоты» были в неадекватном состоянии.  

Виновник аварии будет доставлен в наркологию для прохождения медицинского освидетельствования.

 

 
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Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 14:54 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:15
"починились" после выходных на старые дрожжи и вот итог...
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+4
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:01
Добрый человек, думаю тут без наркотиков не обошлось
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0
924188
Написано сегодня, в 15:17
очень знакомый номер у этой Висты.
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0
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:20
У кого-то понедельник вообще не удачный...
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:27
вот мерзость! надо было с разгона и об стену!
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:27
Прадос, двухсотка, что там еще .... жесть.
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+3
Младен Ириолов
Написано сегодня, в 15:32
Breaking_news, Был ещё УАЗ и легковушка, они были слегка поцарапаны, не стали ждать - уехали.
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:34
Breaking_news, Террано, Филдер.... и что-то ещё...
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 16:25
Белый Мишка, избирательный, а бы что не бил(
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 15:40
Его успели отлупить?
Столбов что ли мало? Людям устроил понедельник
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+7
Младен Ириолов
Написано сегодня, в 15:50
Маргарита, да помяли немного. Кто то из толпы пару раз нарезал ему по лицу.
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+5
багз-банни
Написано сегодня, в 15:52
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+2
Младен Ириолов
Написано сегодня, в 15:54
Кстати, экспертиза только, что подтвердила, - молодой человек был пьяным.
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 16:07
Да уж. Дибилов меньше не становится.
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+3
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:59
Ааааааааа задолбали синяки!!!!! Сдохните!!!!
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+1
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:03
Насобирал.... Пьянь за рулем достала уже! Еще и наркоши такие же ездят
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:10
В клинику для опытов подобных нужно. Это хорошо что не на танке гнал.
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0
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