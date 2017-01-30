"Тойота" протаранила пять автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске

Младен Ириолов

В понедельник, 6 февраля в первом часу дня на пересечении улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске водитель «Тойоты Висты» по неизвестным причинам решил на большой скорости проехать по встречной полосе. В итоге он по очереди столкнулся с пятью автомобилями. Окончательно машина смогла остановиться, пробив колесо о встречный внедорожник и машины такси.

В результате ДТП никто не пострадал. Со слов очевидцев, водитель и все сидевшие в салоне легковой «Тойоты» были в неадекватном состоянии.

Виновник аварии будет доставлен в наркологию для прохождения медицинского освидетельствования.