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Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
фото очевидцев

Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине

Авария произошла в Макаровском районе

Сегодня, 5 февраля около часа дня в Макаровском районе столкнулись поезд и бензовоз.

Авария произошла на первом железнодорожном переезде после поселка Восточного, если двигаться с севера на юг.

По словам очевидцев, дорога в районе происшествия не скользкая. По всей видимости, водитель бензовоза думал, что успеет проскочить железнодорожные пути перед поездом, но столкновения избежать не удалось. 

Люди при столкновении не пострадали. И поезд, и бензовоз получили механические повреждения.

Галерея
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 1
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 2
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 3
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 4
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 5
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 6
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 7
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине, Фото: 8
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:20 +3
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Место
Макаровский район
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 14:28
Ну однозначно бензовоз виноват, по сторонам смотреть нужно обязательно!!! Хорошо что без пострадавших обошлось
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+3
Online
Nochnoy_tranzit Online
Написано сегодня, в 14:31
Водитель бензовоза, если вы действительно не сломались на путях, а решили проскочить, то вы очень плохой человек...это трындец что могло произойти!!!
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:37
Поезд виноват,не уступил дорогу и превысил скоростной режим.
Плюс колёса не зимние у тепловоза..Вобщем вина машиниста очевидна.
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 15:47
Добрый человек, как всегда Вы добры.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:52
NNS41148,
Доброта спасёт мир.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:37
Обычно в народе говорят: индюк думал, думал, но в суп попал
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 15:34
VULKAN, в данной ситуации индюк водитель думал, да в суд попал. Этот случай можно приравнять к диверсии на железнодорожных путях.
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+2
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:44
Сложно представить состояние машиниста. Он, бедняга, с жизнью уже попращался и поседел на всю голову из-за дибила. Это надо было так чудануть - на бензовозе под поезд....
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+7
bai
Написано сегодня, в 15:03
Водитель-Экстремал ! А если бы бензин полыхнул, мало бы не показалось !
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+1
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 15:29
Представляю что испытал водитель тепловоза когда на путях увидел бензовоз...
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+2
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 15:48
Ещё один шумахер!
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:51
Вот тупость убивает порой! Чем блин думал!?! Как можно так рисковать своей жизнью и жизнью других!
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0
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