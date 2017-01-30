Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине

фото очевидцев

Сегодня, 5 февраля около часа дня в Макаровском районе столкнулись поезд и бензовоз.

Авария произошла на первом железнодорожном переезде после поселка Восточного, если двигаться с севера на юг.

По словам очевидцев, дорога в районе происшествия не скользкая. По всей видимости, водитель бензовоза думал, что успеет проскочить железнодорожные пути перед поездом, но столкновения избежать не удалось.

Люди при столкновении не пострадали. И поезд, и бензовоз получили механические повреждения.