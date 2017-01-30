фото очевидцев
Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы
ДТП произошло сегодня утром, 4 февраля в Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы.
По предварительной информации, водитель универсала не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Ни кто не застрахован стать таким же водятлом. И опыт может подвести..(((
Все мы люди...
я рассматриваю данную ситуацию...дорога там норм и на лиц превышение скорости,а может и понтовый дрифт...не берусь канеш утверждать,но ехал явно не 50...