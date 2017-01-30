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Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы

ДТП произошло сегодня утром, 4 февраля в Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы. 

По предварительной информации, водитель универсала не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:27 +3
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Событие
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:17
Понаставили ограждений...столбы.заборы,ограждения...кто додумался создавать водятлам препятствия?
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+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 13:16
Добрый человек, Да что за манера- сразу сарказмом поливать...(((.
Ни кто не застрахован стать таким же водятлом. И опыт может подвести..(((
Все мы люди...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:19
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^,
я рассматриваю данную ситуацию...дорога там норм и на лиц превышение скорости,а может и понтовый дрифт...не берусь канеш утверждать,но ехал явно не 50...
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0
serega81
Написано сегодня, в 14:09
Добрый человек, видел я его часов в 10 утра разбитого,рядом дпс,явно не 50 ехал.
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+1
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