Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы

ДТП произошло сегодня утром, 4 февраля в Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и улицы А. Буюклы.

По предварительной информации, водитель универсала не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.