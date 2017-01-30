Пожар на улице Лесной потушили в Корсакове

3 февраля в 08.39 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по улице Лесной,1/1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент горел пол строения на площади 2 квадратных метра.

Пожар был локализован в 08.49, а в 09.15 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.