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Пожар на улице Лесной потушили в Корсакове

Пожар на улице Лесной потушили в Корсакове

Огонь вспыхнул утром 3 февраля

3 февраля в 08.39 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании хозяйственной постройки по улице Лесной,1/1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты.  На тот момент горел пол строения на площади 2 квадратных метра.

Пожар был локализован в 08.49, а в 09.15 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:32 +1
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