Фото и видео предоставлены очевидцами
Внедорожник и малолитражка столкнулись в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Вечером 2 февраля примерно в 22:30 на перекрестке улиц Поповича и Ленина в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Участниками аварии стали внедорожник и малолитражка.
По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Автомобили Nissan Safari и Toyota Corolla получили механический повреждения.
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 10:30
Оператор супер!
Не фига не видно.
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+6
alex8665
Написано сегодня, в 10:40
PATRO, (y)(cry)(cry)(cry)
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+4
°В_Кедах°
Написано сегодня, в 10:44
alex8665,
смайлы не удались.
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 10:53
Видак Зачет!
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+3
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 12:08 Отредактированно сегодня, в 12:08
vladsakh, Минус тебе оператор поставил что ли?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 14:17
PATRO, Да не, просто идиот завелся. За что не пойму минусит. Жизнью обижен может.
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+1
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 14:25
vladsakh,
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0
Paiste
Написано сегодня, в 12:03
Оператор похоже лучший в городе ! На свадьбу поснимать думаю пригласить .
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+3