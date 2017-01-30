Внедорожник и малолитражка столкнулись в Южно-Сахалинске

Фото и видео предоставлены очевидцами

По предварительным данным, пострадавших нет

Вечером 2 февраля примерно в 22:30 на перекрестке улиц Поповича и Ленина в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Участниками аварии стали внедорожник и малолитражка.

По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Автомобили Nissan Safari и Toyota Corolla получили механический повреждения.